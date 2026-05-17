DAGC 2025 Gazetecilik Ödülleri Açıklandı

17.05.2026 13:20
Serdar Ünsal, 'Leylekler Göç Etmedi' haberiyle TV Haber-Yerel Ödülü'nü kazandı.

(ANKARA) - Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'nin (DAGC) 25 dalda verdiği başarı ödüllerinin kazananları açıklandı. ANKA Haber Ajansı Iğdır Muhabiri Serdar Ünsal da "Leylekler Göç Etmedi" başlıklı haberiyle TV Haber- Yerel Ödülü'nü kazandı.

DAGC'nin, Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu ile birlikte geleneksel olarak düzenlediği Gazetecilik Başarı Ödülü Yarışması'nda 2025 yılının başarılı gazetecileri belirlendi.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeleri Ayhan Türkez (İHA Bölge Müdürü), İrfan Tarakçıoğlu (Pusula Gazetesi Haber Müdürü), Talip Akpunar (TRT Erzurum Radyosu Yönetmeni), Mesut Gülrek (Radyo Ritm Genel Yayın Yönetmeni), Soner İstanbullu (Kardelen TV Genel Yayın Yönetmeni), Orhan Bozkurt (ANKA Haber Ajansı Erzurum Bölge Temsilcisi), Sagip Sezginer (Anadolu Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğü Kameramanı) ve Nihat Kılıçoğulları'ndan (İHA Erzurum Bölge Haber Müdürü) oluşan jüri, Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır, Ardahan, Ağrı, Bayburt, Elazığ, Malatya, Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Van ve Hakkari illeri ile ilçelerinde görev yapan yerel ve yaygın basın kuruluşlarından çok sayıda gazetecinin katıldığı yarışmada yaklaşık 200'ün üzerinde başvuruyu değerlendirdi. Değerlendirme sonucu 25 dalda yerel ve yaygın kategoride ödüle layık görülen eserler belirlendi.

Cemiyet Başkanı Ayhan Türkez, jüri olarak 2025 yılı gazetecilik başarı ödülü yarışmasını bir süre önce kaybettikleri DAGC Onursal Başkanı Feridun Fazıl Özsoy'un adına ithaf ettiklerini belirterek, her kategoriye Erzurum ve bölge illerinden merhum gazetecilerin adının verilmesi geleneğini de devam ettirdiklerini ifade etti.

Türkez, "Bu zor coğrafyada, kısıtlı imkanlarla gazetecilik yapan, satır satır, sütun sütun, manşet manşet memleket meselelerini işleyen, fotoğrafları, görüntüleri ile tarihin arşivine kayıtlar alan tüm meslektaşlarımızı kutluyoruz. Öte yandan bu mesleğe gönül vermiş, geleceğin iletişimcilerini de ödüllendirmiş olmaktan ayrı bir sevinç duyuyoruz" açıklamasını yaptı.

ANKA Haber Ajansı Iğdır Muhabiri Serdar Ünsal da "Leylekler Göç Etmedi" başlıklı haberiyle TV Haber-Yerel Ödülü'ne layık görüldü.

Ödüller, daha sonra duyurulacak tarihte sahiplerine verilecek.

Kaynak: ANKA

