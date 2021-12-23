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DAK ekipleri Tekirdağ'da tecrübelerini arttırdı - Son Dakika

DAK ekipleri Tekirdağ'da tecrübelerini arttırdı

23.12.2021 13:03
DAK ekipleri Tekirdağ'da tecrübelerini arttırdı

Eskişehirli DORLİON Arama Kurtarma (DAK) ekibi, Tekirdağ'da düzenlenen KAMU-STK 2021 tatbikatına katılarak deneyim ve tecrübelerini arttırdı.

Eskişehirli DORLİON Arama Kurtarma (DAK) ekibi, Tekirdağ'da düzenlenen KAMU-STK 2021 tatbikatına katılarak deneyim ve tecrübelerini arttırdı.

Türkiye Afet Müdahale Planına (TAMP) göre, afet ve acil durumlarda faaliyet göstermek üzere arama kurtarma alanında akredite edilmiş kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 17-19 Aralık tarihlerinde Kamu-STK 2021 tatbikatı yapıldı. Tekirdağ'da yapılan ve akredite 13 ekibin katıldığı tatbikat, 3 gün sürdü.

Deneyim ve tecrübelerini arttıran ekip Eskişehir'e döndü

Eskişehir'in ilk, Türkiye'nin 10'uncu akredite ekibi olan DORLİON Arama Kurtarma (DAK) ekibi de arama kurtarma çalışmalarıyla sınırlı olmak üzere yapılan tatbikatta 27 kişilik personeli ile yerini aldı. Tatbikatın başından sonuna kadar koordinasyon merkezi tarafından verilen görevleri başarıyla ve uyum içerisinde yerine getiren ekip, deneyim ve tecrübelerini arttırmış olarak Eskişehir'e döndü.

"Şehrimizi temsil etmenin haklı gururunu yaşıyoruz"

DAK tarafından yapılan açıklamada, ekibin yerelde gerçekleşmesi muhtemel afet ve acil durumlarda görev almak için kurulduğu, akredite olduğu günden beri ulusal alanda gerek koordinasyon toplantılarına, gerekse tatbikatlara katılım yaparak Eskişehir'i temsil etmeye başladığı belirtildi. Açıklamanın devamında, "Şehrimizi temsil etmenin haklı gururunu yaşayarak, bir kat daha artan sorumluluğun bilinci üzerimizde, hazır olmaya devam edeceğiz. Bu temsil etme ve hazır olma durumunun sürdürülebilir olması için de teknik ekipman ve malzemeler konusunda eksik ve ihtiyaçlarımız mevcuttur, bu konuda da şehrimiz ileri gelenlerinden destek bekliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR

DAK ekipleri Tekirdağ'da tecrübelerini arttırdı
DAK ekipleri Tekirdağ'da tecrübelerini arttırdı
DAK ekipleri Tekirdağ'da tecrübelerini arttırdı
DAK ekipleri Tekirdağ'da tecrübelerini arttırdı
DAK ekipleri Tekirdağ'da tecrübelerini arttırdı
DAK ekipleri Tekirdağ'da tecrübelerini arttırdı
DAK ekipleri Tekirdağ'da tecrübelerini arttırdı

Arama Kurtarma, Tekirdağ, Türkiye, Kamu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel DAK ekipleri Tekirdağ'da tecrübelerini arttırdı - Son Dakika


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