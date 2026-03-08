DAKE Kadın Gönüllüleri Depremde İlham Veriyor

DÜZCE (İHA) – İçlerinde Hatay depreminde 3 aylık hamileyken günlerce enkazda çalışanın da bulunduğu Düzce Arama Kurtarma Derneği'nin (DAKE) kadın gönüllüleri, fedakarlıklarıyla ilham veriyor. Zorlu afet şartlarda kullandıkları ağır arama kurtarma ekipmanlarıyla yoğun mesai harcayan, afetzedelere anne şefkatiyle yaklaşan kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 'Biz hep var olalım' mesajı verdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri başta olmak üzere sel, yangın ve çeşitli afetlerde görev alan DAKE'nin 120 kişilik ekibinde yer alan 50 kadın gönüllü, sahada gösterdikleri gayretle dikkati çekiyor. Erkeklerle omuz omuza çalışan, hidrolik makine, beton testeresi ve beton kırıcı gibi ağır cihazları başarıyla kullanan kadınlar, anne şefkatiyle yaklaştıkları afetzedelerin yaralarını sarmak için özveriyle görev yapıyor. DAKE'nin gönüllü kadınları, son olarak gerçekleştirdikleri tatbikatta da arama kurtarma konusundaki kabiliyetlerini sergiledi.

"Anne olmanın verdiği duygusallık oluyor ama biliyoruz ki bunu yapmak zorundayız"

Dernek bünyesinde 7 yıldır gönüllü olarak görev yapan İlknur Zehra Kocabaş, kadın arama kurtarma görevlisi olmanın ev, çocuk ve iş hayatı gibi nedenlerle daha fazla sorumluluk getirdiğini belirtti. Afet bilincinin evde başladığını vurgulayan Kocabaş, "Gelecek nesli yetiştirebilmek adına bu işin içinde olmalıyız. Ben 7 senedir DAKE'de arama kurtarma ekibinin içindeyim. Afet bölgesine kadın gönüllüler olarak bir şeyleri düzeltebilmek için gidiyoruz. İster istemez anne olmanın verdiği duygusallık oluyor ama biliyoruz ki bunu yapmak zorundayız ve buna mecburuz. Biz bir şeyleri düzeltmezsek hiç kimse düzeltmeyecek. Bütün kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Biz hep var olalım" dedi.

"Hatay depreminde İlknur Zehra Kocabaş arkadaşımız 3 aylık hamileydi"

DAKE Kurucu Üyesi ve 14 yıllık gönüllü Meyli Karagülle ise geçmiş yıllara oranla kadın arama kurtarma gönüllüsü sayısında büyük artış yaşandığını, kadınların erkeklerle aynı sahayı başarıyla paylaştığını dile getirdi. Kadınların sahada büyük bir fedakarlıkla çalıştığını aktaran Karagülle, şunları kaydetti:

"Erkeklerimiz ne kadar asker doğarsa kadınlarımızda erkeklerin yanında, onlarla omuz omuza çalışmaya hazırdır. Biz kadınlar olarak her şeyi yapabiliyoruz. Bugüne kadar sayısız enkazlarda, sellerde, yangınlarda, bütün kayıp vakalarında hepsinde bulunduk. Arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Hatay depreminde İlknur Zehra Kocabaş arkadaşımız 3 aylık hamileydi. Orada canını dişine taktı. Enkazda günlerce, haftalarca bizlerle birlikte hiç yorulmadan çalıştı. Onun gibi nice kadınlarımız var aramızda. Kadınlarımızın özverili olduğunu defalarca afetlerde gördük. Kimi yemek yaptı, kimi evinden destek verdi. Afetlerde omuz omuza çalıştık. Yorulduk, üzüldük, üşüdük, çocuklarımız bize hasret kaldı ama biz bunu başardık. Başta arama kurtarma gönüllüleri olmak üzere bütün meslek guruplarındaki kadınlarımızın 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutlarım. Hep var olalım. Afetsiz günler dilerim."

Öte yandan DAKE Başkanı Metin Gözütok, eğitim çalışmasının ardından kadın gönüllülere çiçek takdim ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti. - DÜZCE