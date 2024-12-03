Dalaman\'da Emniyet ve Jandarma İçin Yeni Araçlar Hizmete Alındı

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Muğla'nın Dalaman ilçesinde, hayırseverlerin katkıları ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı'na yeni araçlar kazandırıldı.

Dalaman'da hayırsever vatandaşların katkıları ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı'na kazandırılan araçlar için hizmete alınma töreni düzenlendi. Törene Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Belediye Başkanı Sezer Durmuş, protokol ve hayırseverler katıldı.

Törende bir konuşma yapan Dalaman Kaymakamı Yakuta, "Yeni araçlarımız sayesinde Emniyet ve Jandarma personelimiz, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini daha etkin bir şekilde koruyarak, görevlerini başarıyla sürdürecektir. Bu modern araçlar, ilçemizin güvenlik hizmetlerine büyük katkı sağlayacak ve personelimizin çalışma şartlarını daha da iyileştirecektir. Hayırsever vatandaşlarımıza, bu önemli destekleri ve katkıları için gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Tören, hayırseverlere plaket verilmesinin ardından araçların tanıtımı ve hizmete alınmasının ardından sona erdi. - MUĞLA