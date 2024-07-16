Dalgıçların deniz dibi temizliği sırasında gezi teknesi paniği - Son Dakika
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Yerel

Dalgıçların deniz dibi temizliği sırasında gezi teknesi paniği

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Sinop'ta liman içinde dalgıçların deniz dibi temizliği yaparken limana giren bir gezi teknesi paniğe neden oldu. Sinop İskelesi limanında gerçekleştirilen su altı temizliği sırasında gezi teknesi, dalgıçlar arasında panik yarattı. Olayın ardından polis ekipleri gerekli işlemleri gerçekleştirdi.

16.07.2024 15:16
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Dalgıçların deniz dibi temizliği sırasında gezi teknesi paniği

SİNOP - Sinop'ta liman içinde dalgıçların deniz dibi temizliği yaptığı sırada liman içine giren gezi teknesi paniğe yol açtı.

Olay, Sinop İskelesi liman içinde 11.30 saatlerinde meydana geldi. Sinop Eğitim Programları Evrensel ve Kültürel Aktiviteler Derneği tarafından yaklaşık 15 dalgıçla liman içinde yapılan su altı temizliği sırasında liman içine giren gezi teknesi panik oluşturdu. Bu sırada Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisleri tekneye uyarı yaptı. Gezi teknesi park ettikten sonra gerekli idari işlem yapıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dalgıçların deniz dibi temizliği sırasında gezi teknesi paniği - Son Dakika

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