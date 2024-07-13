FETÖ/PDY\'nin darbe girişiminde şehit olan Metin Arslan anıldı

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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) tarafından 8 yıl önce gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında şehit olan Metin Arslan, mezarı başında dualarla anıldı.

Karabük'te FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 8. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle anılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde darbe girişimini engellemeye çalışırken açılan ateş sonucu şehit düşen 44 yaşındaki Metin Arslan için Öğlebeli Aile Mezarlığı'nda bulunan kabri başında anma töreni düzenlendi. Törene ailenin yanı sıra, Karabük Valisi Mustafa Yavuz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Yavuz ve beraberindekiler tarafından şehit Arslan'ın mezarına karanfil bırakıldı.

Kabri başında yapılan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından edilen duayla program sona erdi. - KARABÜK