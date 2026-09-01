50 yıl geçse de dostlukları zamana yenilmedi - Son Dakika
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50 yıl geçse de dostlukları zamana yenilmedi

50 yıl geçse de dostlukları zamana yenilmedi
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Darende Lisesi 1977-78 mezunları, mezuniyetlerinin üzerinden yaklaşık 50 yıl geçmesine rağmen 19 yıldır kesintisiz süren geleneksel buluşmada bir araya geldi. Türkiye'nin dört bir yanından katılan mezunlar, anılarını paylaşıp şiirler okudu; eski okul müdürü Veli Gürbüz de duygusal anlar yaşadı. Buluşmada hatıra ormanı oluşturulması kararlaştırıldı.

Darende Lisesi'nin 1977-78 mezunları, mezuniyetlerinin üzerinden yaklaşık 50 yıl geçmesine rağmen geleneksel buluşmalarını sürdürüyor. 19 yıldır kesintisiz düzenlenen buluşmada, Türkiye'nin farklı illerinden gelen mezunlar Darende'de bir araya geldi.

Darende Lisesi'nin 1977-78 dönemi mezunları, öğrencilik yıllarında kurdukları dostlukları yarım asra yakın süredir sürdürüyor. Geleneksel buluşmanın bu yılki programına da Türkiye'nin dört bir yanından mezunlar katıldı.

Buluşmaya dönemin Darende Lisesi Müdürü Veli Gürbüz ve eşi Sevgi Gürbüz ev sahipliği yaptı. Programda mezunlar adına konuşan Mehmet Hamit Soylu, yıllar geçmesine rağmen dostlukların devam etmesinin önemli bir vefa örneği olduğunu söyledi.

Farklı şehirlerde yaşayan mezunların işlerinden feragat ederek buluşmaya katıldığını belirten Soylu, "Bu birlikteliği ilk günkü heyecan ve dostluk çerçevesinde sürdüren kıymetli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Günümüzde bir araya gelmek bile zorlaşmışken, arkadaşlarımızın bu vefalı davranışları karşısında duygulanmamak elde değil" dedi.

Dönemin okul müdürü ve buluşmanın ev sahibi Veli Gürbüz de mezunların yıllar sonra dahi birbirlerine duydukları sevgi ve saygıyı korumasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gürbüz, "Yaklaşık yarım asır önce sizler nasıl ki birer öğrencimizdiniz, inanın şu anda hala öylesiniz. Her biriniz torun sahibi olmanıza rağmen örnek davranışlarınızı sergiliyorsunuz. Bu durum benim için mutlulukların en güzelidir" diye konuştu.

Duygu dolu anların yaşandığı programda mezunlar, okul yıllarına ait hatıralarını paylaşarak şiirler okudu. Katılımcılara Darende'nin yöresel lezzetlerinden Darende kebabı ikram edildi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı mahalli ses ve bağlama sanatçısı Namık Kemal Bilgin'in seslendirdiği türküler programa renk kattı.

Buluşmada ayrıca mezunlar adına hatıra ormanı oluşturulması kararlaştırıldı. Mehmet Hamit Soylu, Darende Lisesi 1977-78 mezunları adına hatıra ormanı oluşturmak amacıyla Darende Belediyesi'nden ağaçlandırma alanı tahsisi talebinde bulunacaklarını açıkladı. Yaklaşık 50 yıllık dostluklarını sürdüren mezunlar, programın sonunda gelecek yıl yeniden bir araya gelmek üzere hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: İHA

Etkinlik, Türkiye, Eğitim, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 50 yıl geçse de dostlukları zamana yenilmedi - Son Dakika

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