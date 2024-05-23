Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık Muhtarları Ziyaret Etti - Son Dakika
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Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık Muhtarları Ziyaret Etti

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık Muhtarları Ziyaret Etti

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, seçilen muhtarları ziyaret ederek, mahallelerin sorunlarını birlikte çözmek için çalışacaklarını belirtti.

23.05.2024 10:27  Güncelleme: 10:28
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Muhtarları ziyaret eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Yeni dönemde de istişare halinde olarak mahallelerimizin sorunlarını birlikte çözmek için çalışacağız. Darıca'mızı birlikte ortak akılla yönetmek için muhtarlarımızdan gelen talepleri hızla değerlendirme çabası içinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nden sonra görevine seçilen muhtarları ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu. Muhtarları önemsediğini ifade eden Muzaffer Bıyık, "Geride bıraktığımız 5 yıllık görev süremiz boyunca her zaman mahallelerimizde muhtarlarımızla uyum ve işbirliği içinde olduk. Yeni dönemde de istişare halinde olarak mahallelerimizin sorunlarını birlikte çözmek için çalışacağız. Yeni seçilen muhtarlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum. Darıca'mızı birlikte ortak akılla yönetmek için muhtarlarımızdan gelen talepleri hızla değerlendirme çabası içinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

Muhtarlarla mahallelerin sorunları için el ele vermeye devam edeceklerini de ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, her mahalleye eşit hizmet anlayışını dün olduğu gibi bugün de benimseyeceklerini söyledi. Mahalle muhtarları da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Muzaffer Bıyık'a teşekkür etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık Muhtarları Ziyaret Etti - Son Dakika

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