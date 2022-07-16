Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık: "Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar bayrağımızı indiremeyecekler" - Son Dakika
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Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık: "Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar bayrağımızı indiremeyecekler"

16.07.2022 12:05
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık: "Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar bayrağımızı indiremeyecekler"

Yoğun katılımın olduğu 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Yapılan bu ihaneti asla unutmayacağız, unutturmayacağız.

Yoğun katılımın olduğu 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Yapılan bu ihaneti asla unutmayacağız, unutturmayacağız. FETÖ, PKK gibi terör örgütleri, dış güçler, işbirlikçiler her kim olursa olsun, nereden saldırırlarsa saldırsınlar, ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar ezanımızı susturamayacaklar, bayrağımızı indiremeyecekler, vatanımızı bölemeyecekler. 15 Temmuz'da da olduğu gibi her zaman son sözü bu millet söyleyecek" dedi.

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Darıca'da çeşitli etkinlikler düzenlendi. İlk olarak Eyüboğlu Camii'nde şehitler için mevlit okutulurken daha sonra Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve ilçe protokolü şehitliği ziyaret ederek dua okudu. Şehit ailelerini de ziyaret eden Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile beraberindeki heyet şehitlerin emaneti olan aileleri hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını söyledi. Darıca sahilde anma töreni gerçekleşirken programa AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile birlikte ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları, ve çok sayıda vatandaş katıldı.

15 Temmuz'u hiçbir zaman unutmayacaklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Milletlerin tarihinde önemli dönüm noktaları vardır. 15 Temmuz da Türk milletinin en önemli dönüm noktalarından biridir. Milletimiz o gece, bir araya gelerek adeta imandan bir duvar örmüş ve darbecilere geçit vermemiştir. Türk milleti geçmişte Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği birlik beraberlik gibi 15 Temmuz'da da aynı ruh ve aynı inançla ülkemiz üzerinde oynanmak istenen tüm oyunları bozmuştur. 15 Temmuz gecesi milletimiz 'Egemenlik, kayıtsız, şartsız milletindir' diyen Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine sahip çıkmıştır. 'Yeter! Söz milletindir' diyen demokrasi şehidimiz Adnan Menderes'in emanetine sahip çıkmıştır. Vatan müdafaasında gözünü kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizin emanetine sahip çıkmıştır. Bizlere düşen dün olduğu gibi bugün de yarın da sonsuza kadar bu emanete sahip çıkmaktır. Yapılan bu ihaneti asla unutmayacağız, unutturmayacağız. FETÖ, PKK gibi terör örgütleri, dış güçler, işbirlikçiler her kim olursa olsun, nereden saldırırlarsa saldırsınlar, ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar ezanımızı susturamayacaklar, bayrağımızı indiremeyecekler, vatanımızı bölemeyecekler. 15 Temmuz'da da olduğu gibi her zaman son sözü bu millet söyleyecek" diye konuştu. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Muzaffer Bıyık, Demokrasi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık: 'Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar bayrağımızı indiremeyecekler' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık: "Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar bayrağımızı indiremeyecekler" - Son Dakika
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