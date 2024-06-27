Darıca Belediyesi Geleneksel Sünnet Şöleni Büyük Coşkuyla Gerçekleşecek

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Darıca Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen sünnet şöleni bu yıl da büyük bir coşkuyla gerçekleşecek.

Toplu sünnet şöleninde bugüne kadar binlerce çocuğu uzman hekimler tarafından sünnet ettiren Darıca Belediyesi, bu yıl da 500 çocuğu sünnet ettirecek. Çocukların sünnet kıyafetlerini de dağıtacak olan Darıca Belediyesi, ayrıca çocuklar için sürpriz hediyeler de dağıtacak. 29 Haziran Cumartesi günü Nenehatun Ahmet Çalık Spor Kompleksi'nde saat 18.00'da düzenlenecek geleneksel sünnet şölenine çocuklar ve aileleriyle birlikte binlerce kişi katılacak. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da ailelerin mutluluğuna ortak olacak. - KOCAELİ