Darıca Belediyesi\'nden Kadınlara El Becerileri Kursu

Yerel

Darıca Belediyesi'nin kadınlara yönelik hayata geçirdiği el beceri kursları devam ediyor. Çeyizlik nakış ve benzeri işleri öğrenen kadınlar, bir taraftan çocukları için çeyiz hazırlarken diğer taraftan da yapmış oldukları ürünleri satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Darıca Belediyesi'nin Kişisel Gelişim ve Eğitim Merkezleri'nde (KİGEM) açtığı kurslarda eğitimleri sürüyor. Her mahallede bulunan KİGEM'lere gelen kadınlar, el beceri kurslarında eğitim görerek dikiş nakış ve mefruşat öğreniyor. Burada çeyizlik nakış ve benzeri işleri öğrenen kadınlar, bir taraftan çocukları için çeyiz hazırlarken diğer taraftan da yapmış oldukları ürünleri satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Aynı zamanda sosyalleşen kadınlar, yıl boyunca öğrenerek ürettikleri el emeği göz nuru eserlerini sergileme imkanı buluyor. Kursiyerler birbirinden değerli ürünlerini satarak aile bütçelerine de destek oluyor. Darıca Belediyesi'nin kadınlara yönelik açtığı KİGEM EL Emeği Mağazası'nda satışa sunulan ürünler satıldığı anda ücretleri kadınların hesabına aktarılıyor.

El beceri kurslarıyla kadınların her zaman yanında olduklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Darıca Belediyesi olarak vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve taleplerini yerine getirmek en önemli önceliklerimizin başında geliyor. Kadınların, hayatın her alanında kendilerini geliştirmesi, ülkemizin aydınlık yarınlara yürüyüşünde büyük önem taşımaktadır. Darıca Belediyesi olarak bizler de bu anlayışla hareket ederek kadınları, sadece yılda bir gün değil her gün önemsiyor ve onların kendilerini daha iyi yetiştirip geliştirebilmeleri için çalışıyoruz. Projelerimizin merkezinde her zaman kadınlara öncelik veriyoruz. El beceri ve sanat kursları ile kadınların kendilerini daha iyi yetiştirebilmelerine katkıda bulunuyoruz. Kursiyerlerimiz yapmış oldukları ürünleri satarak, aile ekonomisine de yardımcı olabiliyorlar. Bütün kadınlarımızı aile merkezimize davet ediyorum. Kadınlara yönelik projelerimize daha fazla ağırlık vererek çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ