Darıca Belediyesi'nden TEKNOFEST'e katılacak gençlere destek - Son Dakika

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, TEKNOFEST 2022'ye Darıca'dan katılacak gençlere başarı temennisinde bulunarak, "Darıca Belediyesi olarak yarınların teknolojisini tasarlayacak, üretecek ve yönetecek olan gençlerimizin, çocuklarımızın yanındayız ve her türlü desteği sağlamaya hazırız" dedi.

Darıca Belediyesi, TEKNOFEST heyecanına Darıca'dan katılmak isteyen gençlere destek olacak. Teknolojiye meraklı gençler için farklı bir proje başlattıklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, TEKNOFEST'e katılmak isteyen bütün gençleri davet etti. Darıca'da ikamet eden gençlerin başvuru yapabileceği projede, festivale Darıca Belediyesi adına katılacak gençlere bu süreçte başta malzeme ve teknik ekipman olmak üzere atölye çalışmaları ve konaklama destekleri verilecek. Festivale katılmak isteyenlerin Darıca Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne başvurarak detaylı bilgi alabilecekleri belirtildi.

"Darıca'mızın gençlerine inanıyoruz"

Darıca Belediyesi olarak farklı bir projeye imza attıklarını söyleyen Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Bu sene 30 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında Samsun'da gerçekleştirilecek olan Teknoloji Festivali'ne hep birlikte katılacağız. Bu festivale katılmak, projesini sunmak ve başarıya imza atmak isteyen tüm gençleri Darıca Belediyemize başvuru yapmaya davet ediyorum. Gençlere değer veren bir belediye olarak her zaman onlar için projeler üretmeye devam ediyoruz. Darıcalı gençlerimize maddi ve fiziki destek sağlayarak TEKNOFEST'te en iyi şekilde temsil edeceğiz. 28 Şubat 2022 tarihine kadar gençlerimizin projelerini bekliyoruz. Belirlenen projelerimizle ve genç kardeşlerimizle birlikte Samsun'a TEKNOFEST'e gideceğiz. Darıca'mızın gençlerine inanıyor, yenilikçi projelerinizi heyecanla bekliyorum" dedi. - KOCAELİ