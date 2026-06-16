Darıca\'da zeka oyunları heyecanı

Darıca'da 1470 öğrencinin katılımıyla organize edilen "7. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası" başladı.

Darıca Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle Eray Şamdan Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen turnuvaya ilçedeki okullardan öğrenciler ilgi gösterdi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan turnuvanın açılış programına; Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Resul Kotan ile öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Balay, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra zihinsel gelişimlerine de büyük önem verdiklerini vurgulayarak desteklerinden dolayı Darıca Belediyesine teşekkür etti.

Açılış hamlesini Başkan Bıyık yaptı

Turnuvanın açılış hamlesini öğrencilerle birlikte yapan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, organizasyona katılan tüm öğrencilere başarılar diledi.

Gençlerin gelişimini desteklemeyi öncelik olarak gördüklerini ifade eden Bıyık, şunları kaydetti:

"Darıca genelinden 1470 öğrencimizin katılımıyla gerçekleştirilen turnuva, çocuklarımızın zihinsel gelişimine önemli katkı sunmaktadır. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin her alanda gelişimini çok önemsiyoruz. Darıca Belediyesi olarak eğitimden spora, kültürden sanata kadar her alanda gençlerimizin yanında olmaya ve imkanlarımızı onlar için seferber etmeye devam edeceğiz."

Öğrencilerin stratejik düşünme, problem çözme, dikkat ve odaklanma becerilerinin gelişimine katkı sağlaması hedeflenen turnuva 5 gün sürecek. Farklı branşlarda yapılacak müsabakaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edilecek. - KOCAELİ