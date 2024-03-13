Darıca'da Teravih Namazından Sonra Vatandaşlara Osmanlı Şerbeti İkram Ediliyor - Son Dakika
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Yerel

Darıca'da Teravih Namazından Sonra Vatandaşlara Osmanlı Şerbeti İkram Ediliyor

Darıca\'da Teravih Namazından Sonra Vatandaşlara Osmanlı Şerbeti İkram Ediliyor

Darıca Belediyesi, Ramazan ayı boyunca her akşam farklı bir mahallede teravih namazından sonra vatandaşlara Osmanlı şerbeti ikram ediyor. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise ihtiyaç sahiplerini evlerinde ziyaret edip sorunlarını dinliyor.

13.03.2024 11:21  Güncelleme: 11:24
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Darıca'da her akşam teravih namazından sonra vatandaşlara Osmanlı şerbeti ikram ediliyor.

Darıca Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşların 11 ayın sultanı Ramazan ayını dolu dolu yaşamaları için etkinlikler düzenliyor. Her yıl ramazan ayında uygulanan sıcak yemek dağıtımını Aşevi aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Darıca Belediyesi, RamazanKart ile de ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor.

Ramazan etkinlikleri kapsamında her akşam farklı bir mahallede teravih namazından sonra vatandaşlara Osmanlı şerbeti ikram ediliyor. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise hem ihtiyaç sahiplerini evlerinde ziyaret edip sorunlarını ve taleplerini dinliyor hem de mahalle sakinleriyle sohbet ediyor.

Ramazan ayında ilçe sakinleriyle bir araya gelmeyi önemsediğini belirten Muzaffer Bıyık, "Ramazan, güzellikleri paylaşmak, hayatı paylaşmak, sofraları paylaşmak, hatıraları paylaşmak ve güzel hatıralar biriktirmektir. Vatandaşlarımızla iftar öncesi ve sonrası bir araya gelerek hasbihal edip ramazanın bereketini paylaşıyoruz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Darıca'da Teravih Namazından Sonra Vatandaşlara Osmanlı Şerbeti İkram Ediliyor - Son Dakika

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