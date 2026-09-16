Datça'da eğitim çalışmalarına katkı sağlayan personele başarı ve teşekkür belgesi verildi - Son Dakika
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Datça'da eğitim çalışmalarına katkı sağlayan personele başarı ve teşekkür belgesi verildi

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Datça\'da eğitim çalışmalarına katkı sağlayan personele başarı ve teşekkür belgesi verildi
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Muğla'nın Datça ilçesinde eğitim alanındaki proje ve koordinasyon çalışmalarına katkı sağlayan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeline başarı ve teşekkür belgeleri takdim edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal tarafından düzenlenen programda personele teşekkür edilerek başarılarının devamı dilendi.

Muğla'nın Datça ilçesinde yürütülen proje ve koordinasyon çalışmalarına katkı sağlayan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeline başarı ve teşekkür belgeleri takdim edildi.

Datça İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal tarafından düzenlenen programda, ilçede eğitim alanında yürütülen proje ve koordinasyon çalışmalarına katkı sağlayan personele belgeleri verildi. Programda emeği geçenlere başarı ve teşekkür belgeleri takdim edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, eğitim alanındaki çalışmalara sundukları katkı ve özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür edilerek, başarılarının devamı dilendi.

Kaynak: İHA
Milli Eğitim MüdürlüğüDatçaMuğlaYerelSon Dakika

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