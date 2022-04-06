Datça'da Hızırşah Sarnıcı içi ve etrafı temizlendi - Son Dakika
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Datça'da Hızırşah Sarnıcı içi ve etrafı temizlendi

06.04.2022 16:11
Datça'da Hızırşah Sarnıcı içi ve etrafı temizlendi

Muğla'nın Datça ilçesinde 'Su Hasadı Denemeleri Projesi' çerçevesinde Aşlama ve Bubaslık yollarının birleştiği yerde bulunan Hızırşah Sarnıcı'nın etrafı temizlenerek su kapanları yapıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde 'Su Hasadı Denemeleri Projesi' çerçevesinde Aşlama ve Bubaslık yollarının birleştiği yerde bulunan Hızırşah Sarnıcı'nın etrafı temizlenerek su kapanları yapıldı.

Datça'da DAÇEV, Kent Konseyi Su Çalışma Grubu, Datça Belediyesi, Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Küçük Su Destek Fonu tarafından desteklenen 'Su Hasadı Denemeleri Projesi' çerçevesinde su sarnıçlarının temizlenmesi çalışmaları sürüyor. Belediye önünde toplanarak Hızırşah Sarnıcı'nın bulunduğu yere giden 35 gönüllü tarafından sarnıcın etrafı ve içerisi temizlendi. Sarıcın su yollarını açan gönüllüler belirli periyotlar halinde gelerek sarnıçta temizlik yapacaklarını ifade ettiler. - MUĞLA

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Hisarcık, Muğla, Datça, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Datça'da Hızırşah Sarnıcı içi ve etrafı temizlendi - Son Dakika


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