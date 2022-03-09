Datça'da KGYS kameralarından ihlaller tespit ediliyor - Son Dakika
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Datça'da KGYS kameralarından ihlaller tespit ediliyor

09.03.2022 14:58
Datça'da KGYS kameralarından ihlaller tespit ediliyor

Muğla'nın Datça ilçesinde, Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi'ndeki (KGYS) kameraları tarafından kural ihlalleri yapan araç sahiplerine cezai işlem uygulanıyor.

Muğla'nın Datça ilçesinde, Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi'ndeki (KGYS) kameraları tarafından kural ihlalleri yapan araç sahiplerine cezai işlem uygulanıyor.

İlçe Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği Trafik Denetleme ekipleri, yayaların ve araç sürücülerinin trafikte güvenli seyretmelerini sağlayarak kurallara uyma seviyesini en üst düzeye çıkarmak amacıyla KGYS'den yararlanmaya devam ediyor. Ayrıca yapılacak uygulamaların artarak devam edeceği için sürücüleri gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarıyor.

İlçe genelindeki 15 noktada 15 hareketli, 15 sabit kameradan asayiş ve trafik denetimi yapılıyor. 2022 yılı içerisinde bu zamana kadar KGYS ile emniyet kemerinden 137, kırmızı ışıktan 253, cep telefonundan 168, kask kullanımından 677, çift sıra parklanmadan 436, yaya kaldırımına park yapılmasından 49 ve driften 12 tane cezai işlem uygulandı. İl Trafik Denetleme Şubesi tarafından sabit ve seyir halinde denetimlerin yanı sıra İHA (Drone) ile de kural ihlallerine ilişkin trafik para cezası yazılması planlandığı bilgisi edinildi.

KGYS ile 2022 yılının başından itibarıyla 1732 kişiye cezai işlem uygulandı. 2022 yılının başından itibaren Datça'da trafik ekiplerince ilçe genelinde toplam 1 milyon 288 bin 885 lira trafik cezası kesildi. - MUĞLA

Datça'da KGYS kameralarından ihlaller tespit ediliyor
Datça'da KGYS kameralarından ihlaller tespit ediliyor
Datça'da KGYS kameralarından ihlaller tespit ediliyor

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Kent Güvenliği Yönetim Sistemi, Hisarcık, Tragger, Datça, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Datça'da KGYS kameralarından ihlaller tespit ediliyor - Son Dakika


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