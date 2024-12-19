Dazkırı\'da Hayvanlara Aşı Yapıldı

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Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde büyük ve küçükbaş hayvanlara çeşitli hastalıklara karşın aşı yapıldı.

Dazkırı Tarım ve Orman Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kurumun hayvan hastalıkları ile mücadele çerçevesinde başlattığı çalışmaların sürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Kurumumuza bağlı Hayvan Sağlığı personellerince koyun, keçi çiçeği aşılaması ve sığır brusellozu aşılaması gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR