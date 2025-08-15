DEB-SEN: Zam Teklifi Komik ve Kabullenilemez

Demokrat Büro Çalışanları Sendikası (DEB-SEN) Genel Başkanı Mehmet Zülfikar Kotanlı, Kamu Toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin 2026 yılında 10+6 ve yine 2027 yılında 4+4 zam teklifinin bir kez daha hüsranla sonuçlanacağını gösterdiğini söyledi.

Kotanlı, "Yetkili Konfederasyon Memur Sen in 2026 da 25+20- 2027 de 20+15 teklifine karşılık hükümetin önerdiği tirajı komik zam teklifi kamu çalışanlarınca kabul edilemez niteliktedir" Yapılan bu tirajı komik zam teklifi kamu çalışanı memurlar ve emeklileri ile alay etmekten öte bir şey değildir dedi. (Ev kiralarının 25ila 35 bin TL bandında seyrettiği bir kilo etin 600 TL olduğu sadece bir simidin 20 TL olduğu ulaşım gıda, giyecek, iletişim, elektrik, su, doğal gaz ve eğitim masraflarını karşılamakta güçlük çekildiği günümüzde yapılan zam teklifini tirajı komik buluyor ve bu sefalet ücretini kabul etmiyoruz. Alınan eylem kararlarını önemsiyoruz göstermelik eylemler olmamasını diliyoruz" dedi.

Kotanlı; Memur Sen konfederasyonu yetkili sendika olarak 8. Kez oturduğu toplu sözleşme masasından hükümet karşısında yine yenik ayrılacağa benzediğini ifade ederek, "Geçmiş kamu toplu iş sözleşmelerinde bu tiyatroları çok izledik memur sen konfederasyonunun talep edip aba altından sopa göstererek Hükümete her dönem revize uygulamış olduğu kamu çalışanlarını 7 dönem buçuklu zamlarla masada bıraktığını unutmadık. Umuyor ve diliyoruz ki yetkili konfederasyon makul ve mantıklı bir zam teklifi olmadığı sürece toplu sözleşmeyi imzalamaz ve hakem heyetine taşımazlar. Hakem Heyetine taşınması halinde iş veren kanadının yine istediği olacak bu nedenle bırakın TBMM çatısı altında zam talebi çözülsün.

Yetkili sendika Memur Sen'in yedi dönemdir oturduğu toplu görüşme ve toplu sözleşme masasından hep mağlup ayrıldığını söyleyen Kotanlı, "sekizinci toplu sözleşme masasından da tuş olarak ayrılacağı görülmektedir. Yetkili konfederasyon Memur Sen Konfederasyonu ve bağlı sendikalar Kamu Çalışanlarının taleplerinin hiçbirini yerine getirmediği gibi kamu çalışanları arasında sendikal ayrımcılık yaparak atama ve nakillerde kayırmacılık anlayışına sahip olmuş 7.Toplu sözleşme maddeleri içerisinde yer almasına rağmen "YHS kaldırılmamış 3600 ek gösterge verilmemiş memur Emeklilerinin sefalet maaşına mahküm edilmelerine sessiz kalınmıştır" dedi.

Demokrat Büro Çalışanları Sendikası (DEB-SEN) Genel Başkanı Mehmet Zülfikar Kotanlı, açıklamasını şöyle sürdürdü; "Kendilerini etkili sendikalar olarak nitelendiren sendikaların kamu çalışanlarını toplu sözleşme masasında nasıl basite aldıklarını 7 dönem gördük. Umuyor ve diliyoruz ki hükümetin yaptığı tirajı komik zam teklifini yapılacak birer puanlık revizelerle bu kez de kabul etmesinler. Sonuçta bir toplu sözleşme hakkı elde edildi ve sekizincisi yapılıyor talihsizlik edip bu fırsatı da kamu çalışanları lehine değerlendiremez ise mevcut yetkili sendika Memur Sen masada taleplerini yine revize eder ise kamu çalışanlarını hükümete peşkeş çeker kamu çalışanlarının ve emeklilerinin elleri yetkili sendika yöneticilerinin yakasında olacaktır bu vebali hep üzerlerinde taşıyacaklardır."

Kotanlı, "Memur-Sen kamu çalışanlarının ve emeklilerinin iki yılını daha Hükümete ipotek etmesin, memur, emeklilerinin yaşam standartlarını yükseltmek için mücadele verdiğinizi "Hısım Konfederasyon olmadığınızı gösterin Hükümete siyasi sponsorluk yaparak üye sayısını geometrik bir şekilde arttıran yandaş bir konfederasyonun, temsil ettiği kitlenin feryatlarına kulaklarınızı tıkayarak 10+6 ve 4+4 oranlarındaki artışlara imza atılması akıllara ziyan bir sendikacılık örneği olacağı gibi kabul edilemez bir toplu sözleşme olacağını" dile getirdi. - ERZURUM