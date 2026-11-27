Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Edebiyat ve Yazarlık Kulübü, Türk dünyasının bilge atası Dede Korkut'un hayatı, eserleri ve Türk kültüründeki yeri üzerine bir panel düzenledi. Panelde Dede Korkut hikayeleri ele alındı.

Panel başkanlığını Cansu Aşut'un üstlendiği programda İpek Çömlekçi, Beyza Genç, Hayrunnisa Güçlü ve Sude Naz Altınay panelist olarak konuşma yaptı. Öğrencilerin gerçekleştirdiği sunumlarda Dede Korkut'un Türk edebiyatı ve sözlü kültüründeki yeri, kendisine atfedilen hikayeler ve bu eserlerin taşıdığı kültürel değerler ele alındı.

Dede Korkut kitabındaki hikayelerde Oğuz Türklerinin yaşayışı, gelenekleri, kahramanlıkları ve toplumsal değerleri aktarılırken, Bayburt çevresinde yaşatılan öyküler de ele alındı. Panelde öne çıkan başlıklar arasında, Dede Korkut'un Bayburt'un Masat köyündeki kabri ile yöreyle özdeşleşen kültürel mirası yer aldı.