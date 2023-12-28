Dehşet anları kamerada: 16 yaşındaki çocuğu vahşice öldürdü

Üzerine çıktığı çocuğu defalarca bıçakladı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, bir şahıs 16 yaşındaki çocuğu yere yatırıp üzerine çıktıktan sonra bıçaklayarak vahşice öldürdü. Yaşanan dehşet anlar ise yakınlarda bulunan bir iş yerinin kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Siteler Mahallesi Sebze Hali içerisinde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen İsmail Mustafa Akkı (40), henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartıştığı 16 yaşındaki Abdullah El Hamud'u yere yatırdı. Yabancı uyruklu Abdullah El Hamud'u yere yatıran İsmail Mustafa Akkı, küçük çocuğun üzerine çıkarak elindeki bıçakla defalarca bıçakladı.

Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

Yaşanan dehşet anlar ise yakınlarda bulunan bir iş yerinin kameralarına saniye saniye yansıdı. 13 yerinden bıçaklanan Abdullah El Hamud, ağır yaralandı. Çocuğu ağır yaralayan İsmail Mustafa Akkı ise yaraladığı gencin yanına uzanarak ölü numarası yaptı.

Ağır yaralı çocuk hastanede hayatını kaybetti

Yaralı çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Abdullah El Hamud, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası ölü numarası yapan saldırgan gözaltına alındı

Olay yerinde ölü numarası yapılan ve sağlık ekiplerince kent merkezinde bir hastaneye kaldırılan şahsın her hangi bir yaralanması olmadığı ve gözaltına alındığı belirtildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.