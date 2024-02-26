DEKAMER ve Ortaca Orman İşletme Şefliği \'Güç Birliğinden Orman Doğar\' etkinliği düzenledi

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Merkezi Dalyan'da bulunan DEKAMER (Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi) ve Ortaca Orman İşletme Şefliği iş birliği ile yürütülen 'Güç Birliğinden Orman Doğar' isimli sosyal sorumluluk organizasyonu kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Genel amacı deniz kaplumbağaları(Careta-Caretta) üreme kumsallarında ayrıntılı bilimsel araştırmalar yaparak, yaralı deniz kaplumbağalarının bakım ve tedavilerini sağlayıp doğal yaşam ortamlarına geri dönmeleri için çalışmalar yapmak olan DEKAMER bu sefer fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi.

2009 yılında ilgili tarafların imzaladığı protokol ile Dalyan İztuzu Plajı'nda çalışmalarına başlayan ve faaliyetlerini devam ettirirken STK ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile iş birliği yaparak ortak projeler yürüten DEKAMER ve Ortaca Orman İşletme Şefliği iş birliği ile yürütülen 'Güç Birliğinden Orman Doğar' isimli sosyal sorumluluk organizasyonu kapsamında düzenlenen fidan dikim etkinliğine Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, DALKO Başkanı Arif Yalılı, DEKAMER gönüllüleri ve Orman İşletme Şefliği çalışanları katıldı.

DEKAMER sosyal medya hesabından etkinlik için yapılan açıklamada, "DEKAMER olarak Ortaca Orman İşletme Şefliği iş birliği ile yürütmüş olduğumuz 'Güç Birliğinden Orman Doğar' isimli sosyal sorumluluk organizasyonumuzda hep birlikte Sürdürülebilir Çevre İçin yan yana gelerek fidan dikimi gerçekleştirdik. Organizasyona katılım sağlayan herkese Sürdürülebilir Çevre adına çok teşekkür ederiz" denildi. - MUĞLA