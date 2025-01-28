Demirci Belediyesi\'nden Yaşlı ve Engelli Vatandaşlara Temizlik Hizmeti

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Manisa'nın Demirci ilçesinde belediye tarafından kurulan temizlik ekipleri yaşlı, kimsesiz ve engelli vatandaşların evlerinde temizlik çalışması yapıyor.

Demirci Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce kadınlardan oluşan temizlik ekipleri gelen talepler doğrultusunda ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde yaşayan kimsesiz, ihtiyaç sahibi, yaşlı ve engelli vatandaşların evlerinde temizlik yapıyor.

Ekipler mutfaktan odalara camlara ve evin girişlerinde temizlik yaparlarken onların hayır dualarını alarak kendilerini yalnız hissetmemeleri için bir süre sohbet ediyor. Belediye tarafından bugüne kadar 30 evde temizlik çalışması gerçekleştirildiği öğrenildi.

Sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında kadınlardan oluşan bir temizlik ekibi kurduklarını ifade eden Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, "Belediyemiz olarak kimsesiz, ihtiyaç sahibi, engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza yönelik çalışma başlattık. Haftanın belirli günlerinde gelen talepler doğrultusunda kurduğumuz temizlik ekibi ile evlerinde genel bir temizlik çalışması yapıyoruz. İstek ve taleplerini dinleyerek çözüm odaklı çalışıyoruz. Belediyemiz olarak şehrimizin her noktasında vatandaşlarımıza yönelik sosyal belediyeciliğe yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi. - MANİSA