Demirci-Selendi Yolu 2025 Yatırım Programına Alındı

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Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, Demirci- Selendi yolu yapım işinin 2025 yılı yatırım programına alındığını açıkladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, "İlçemizin şehirlerarası ulaşımda en iyi düzeye ulaşması için gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Salihli yolunda çalışmalar devam ederken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında Selendi yolu için görüşmelerimizi sürdürüyorduk. İlçemizin İç Anadolu ve Akdeniz'e bağlantısında önemli bir yol olan Demirci-Selendi yolu yapımı 2025 yatırım programına alındı. Selendi yolunun yapımının 2025 yatırım programına alınmasını sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na, Karayolları Genel Müdürümüz Ahmet Gülşen'e ve tüm AK Partili vekillerimize şahsım ve ilçem adına gönülden teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA