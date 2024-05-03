Demirözü Kaymakamı Gökçedere Göleti\'nde İncelemelerde Bulundu

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Demirözü Kaymakamı Yasin Şahin Gökçedere Beldesindeki gölette incelemelerde bulundu.

Alanda incelemelerde bulunan Kaymakam Şahin, Gökçedere Göleti çevresinin güvenliğinin sağlanmasının piknik yapmaya gelen vatandaşlar açısından önemli olduğunu belirtti.

Kaymakam Şahin, Gökçedere Belde Belediye Başkanı ve Bayburt DSİ Şube Müdürü ile birlikte gölet ve çevresini yerinde inceledi, yapılması gerekenleri DSİ şube müdürü ile görüştü. - BAYBURT