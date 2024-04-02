Demirözü Kaymakamı Yasin Şahin, Vefa Programı kapsamında vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor

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Demirözü Kaymakamı Yasin Şahin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen 'Vefa Programı' doğrultusunda ihtiyaçları giderilen vatandaşları evlerinde ziyaret etmeye devam ediyor.

Gökçedere Beldesi, Kalecik köyü, Beşpınar köyü, Kavaklı köyü gibi birçok köyde ve mahallede vatandaşları ziyaret eden Kaymakam Şahin, köy sakinlerinin sorunlarını çözmek için vatandaşlarla sık sık bir araya geliyor.

Vatandaşların evine konuk olan Kaymakam Şahin'i kapıda gören Demirözü sakinleri ise mutlu olduklarını belirterek, ziyaretinden dolayı Şahin'e teşekkür ettiler.

Bununla birlikte Ramazan ayı nedeniyle ilçede yaşayan gazileri de hanelerinde ziyaret eden Kaymakam Şahin, gazilerin askerlik hikayelerini can kulağıyla dinledi. Şehit ve gazilerin hiçbir zaman haklarının ödenemeyeceğini kaydeden Şahin, vatan savunmasında toprağa düşen kahraman şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de uzun ömürler diledi. Kahraman gaziler ise Şahin'e görevinde kolaylıklar dileyerek, ziyaretinden ötürü teşekkür ettiler. - BAYBURT