Demirözü Kaymakamlığı öncülüğünde \'Tütünsüz Kurum Projesi\' hayata geçirildi

Yerel

Demirözü Kaymakamlığı öncülüğünde ilçede 'Tütünsüz Kurum Projesi' hayata geçirildi.

Bu proje ile kurum sınırları dahilinde kapalı veya açık alan farkı gözetmeksizin tütün ve benzeri ürünler kullanılmaması konularında düzenlemeler getiren, böylece çalışanlarını pasif içiciliğin zararlarından koruyan, kurumda tütün bağımlılığından kurtulmak isteyenlerin tedavilerini destekleyen ve teşvik eden bilinç düzeyi yüksek kurumlar oluşturmak amaçlanıyor.

Proje ilk olarak İlçe Jandarma Komutanlığı'nda uygulanmaya başlandı. Yeşilay Haftası etkinlikleri çerçevesinde Demirözü Kaymakamı Yasin Şahin başkanlığında, Bayburt Yeşilay Şube Başkanı, Demirözü Yeşilay İlçe Temsilcisi, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı ve İlçe Jandarma Komutanı'nın katılımıyla Tütünsüz Kurum Projesi Uygulama Protokolü imzalandı, proje takvimi kapsamında faaliyetler başladı.

Projenin ilçede bulunan tüm kamu kurumlarında yaygınlaşması ve bu yolla tütün bağımlılığı konusunda farkındalık oluşturarak kişilerin tütünün zararlı etkilerinden korunması hedefleniyor. - BAYBURT