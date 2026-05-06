Demiryolu Hattında İlaçlama Uyarısı

(ANKARA) - TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü, 11-30 Mayıs arasında Ankara (Kayaş), Yozgat ve Sivas arasındaki demiryolu hattında ilaçlı ot mücadelesi yapılacağını, bu ilaçların insan ve hayvan sağlığını olumsuz etkileyebilecek özellik taşıması sebebiyle ilaçlama tarihinden itibaren 15 gün boyunca demiryolu güzergahına yaklaşılmaması gerektiğini duyurdu.

TCDD Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 11–30 Mayıs arasında Ankara Kayaş–Kırıkkale ve Kırıkkale–Yerköy–Yozgat–Sivas hat kesimleri arasındaki gar, istasyon ve saydinglerde otla mücadele kapsamında ilaçlama gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını olumsuz etkileyebilecek özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturmaktadır. Belirtilen demiryolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir. Demiryolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren 15 gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen alanlarda hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerinde bulunmamaları önemle duyurulur."

Açıklamada ilaçlamanın 11-15 Mayıs arasında Kayaş–Kırıkkale, 18-30 Mayıs arasında ise Kırıkkale–Yerköy–Yozgat–Sivas hat kesimleri üzerindeki gar ve istasyonlar arasında yapılacağı belirtildi.