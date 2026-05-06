Demiryolu Hattında İlaçlama Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Demiryolu Hattında İlaçlama Uyarısı

06.05.2026 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TCDD, ilaçlı ot mücadelesi nedeniyle 11-30 Mayıs'ta güzergaha yaklaşılmaması gerektiğini duyurdu.

(ANKARA) - TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü, 11-30 Mayıs arasında Ankara (Kayaş), Yozgat ve Sivas arasındaki demiryolu hattında ilaçlı ot mücadelesi yapılacağını, bu ilaçların insan ve hayvan sağlığını olumsuz etkileyebilecek özellik taşıması sebebiyle ilaçlama tarihinden itibaren 15 gün boyunca demiryolu güzergahına yaklaşılmaması gerektiğini duyurdu.

TCDD Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 11–30 Mayıs arasında Ankara Kayaş–Kırıkkale ve Kırıkkale–Yerköy–Yozgat–Sivas hat kesimleri arasındaki gar, istasyon ve saydinglerde otla mücadele kapsamında ilaçlama gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını olumsuz etkileyebilecek özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturmaktadır. Belirtilen demiryolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir. Demiryolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren 15 gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen alanlarda hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerinde bulunmamaları önemle duyurulur."

Açıklamada ilaçlamanın 11-15 Mayıs arasında Kayaş–Kırıkkale, 18-30 Mayıs arasında ise Kırıkkale–Yerköy–Yozgat–Sivas hat kesimleri üzerindeki gar ve istasyonlar arasında yapılacağı belirtildi.

Kaynak: ANKA

Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Demiryolu Hattında İlaçlama Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’İntihar etti’ dendi, gerçek bambaşka çıktı 'İntihar etti' dendi, gerçek bambaşka çıktı
Kakava ateşi, binlerce kişinin katılımıyla yakıldı Kakava ateşi, binlerce kişinin katılımıyla yakıldı
Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı
E-imza davasında mütalaa açıklandı: Ziya Kadiroğlu hakkında 120 yıla kadar hapis cezası istendi E-imza davasında mütalaa açıklandı: Ziya Kadiroğlu hakkında 120 yıla kadar hapis cezası istendi
Ünlü sunucu Eva Murati’nin başı giydiği kıyafetler nedeniyle derde girdi Ünlü sunucu Eva Murati'nin başı giydiği kıyafetler nedeniyle derde girdi
9 yıldır hayal ediyorlardı: Diyarbakırlı kızlar tarih yazıyor 9 yıldır hayal ediyorlardı: Diyarbakırlı kızlar tarih yazıyor

16:15
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
16:10
Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu
Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu
15:43
Mahmut Tuncer’in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı
Mahmut Tuncer'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı
14:52
Trump’tan İran’a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak
Trump'tan İran'a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak
14:52
Belediye başkanından görülmemiş teşvik: 10 çocuk yapana sıfır araç
Belediye başkanından görülmemiş teşvik: 10 çocuk yapana sıfır araç
14:41
Fenerbahçe’de bir isim adaylıktan çekildi: Aziz Yıldırım’ı destekleyeceğim
Fenerbahçe'de bir isim adaylıktan çekildi: Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 16:17:07. #7.12#
SON DAKİKA: Demiryolu Hattında İlaçlama Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.