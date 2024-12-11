Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Kütüphane Ziyareti Gerçekleştirdi

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Çorum'da bulunan 19 denetimli serbestlik yükümlüsü ve kurum personelleri, Çorum İl Halk Kütüphanesi ziyaret ederek her bilgilendi hem sosyalleşti.

Çorum'da Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nce her yıl hazırlanan yıllık eğitim iyileştirme planı çerçevesinde çalışmalara devam ediliyor. Bu çalışmalar çerçevesinde her iki ayda bir müze ve kütüphane gezileri ve seminelerle yapılıyor. Farkındalık oluşturmak ve sosyalleşmelerine katkı sağlamak için yükümlüler için kütüphane gezisi düzenlendi. 19 yükümlünün ve Müdürlük personellerinin katılımı ile Çorum İl Halk Kütüphanesi ziyaret edildi. Kütüphane görevli personelince kütüphane tanıtımı, nasıl üye olunabileceği ve kütüphanenin diğer imkanları hakkında bilgilendirme yapıldı. Kütüphane okuma salonunda ayrılan bölümde yükümlüler kitap okuma etkinliğine katıldı. Daha sonra ise Çorum Belediyesi Akkent TOKİ Kadın Kültür Merkezi Müdürü Mine Cankar tarafından ebru sanatı hakkında yükümlülere bilgiler verildi.

Etkinliğe katılan yükümlüler hem bilgilendiklerini hem de sosyalleştiklerini belirtti. - ÇORUM