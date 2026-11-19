Basının duayen ismi Öcal Uluç hayatını kaybetti.

Türk basınında uzun yıllar emek veren, özellikle spor gazeteciliği alanındaki çalışmalarıyla tanınan deneyimli gazeteci Öcal Uluç, tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti.

1937 yılında Balıkesir'in Manyas ilçesinde dünyaya gelen Öcal Uluç, meslek hayatı boyunca Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok kentte görev yaptı. Uluç; Tercüman, Güneş ve Türkiye gazeteleri gibi çeşitli yayın kuruluşlarının spor servislerinde yazarlık, yöneticilik ve temsilcilik görevlerini üstlendi. Türkiye gazetesinde uzun yıllar kaleme aldığı "Uluç Market" başlıklı köşesinde sporun yanı sıra gündeme ilişkin değerlendirmelerini de okurlarıyla paylaştı.

Gazeteci ve spor yorumcusu Hıncal Uluç'un ağabeyi olan Öcal Uluç, gazeteci ve siyasetçi Mehmet Ali Kışlalı ile gazeteci ve akademisyen Ahmet Taner Kışlalı'nın da kuzeniydi. Subay ve 13. Dönem milletvekili Fuat Uluç'un oğluydu. Mesleğine yıllarını veren, İzmir basınında iz bırakan Öcal Uluç'un vefatı, gazetecilik camiasında büyük üzüntüye sebep oldu.