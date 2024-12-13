Deniz Kaplumbağaları Çalıştayı İstanbul'da Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Deniz Kaplumbağaları Çalıştayı İstanbul'da Yapıldı

Deniz Kaplumbağaları Çalıştayı İstanbul\'da Yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik çalıştay düzenledi.

13.12.2024 09:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen Deniz Kaplumbağaları Çalıştayı ve Bilim Komisyonu Toplantısı, İstanbul Akvaryum ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Çalıştayda konuşan İstanbul Akvaryum'un Genel Müdürü Dilek Çapanoğlu "Bize yaralı bir deniz kaplumbağası ihbarı yapılabilir. Bakanlığımızı bu konu ile ilgili haberdar ediyoruz. Deniz kaplumbağasının tedavisini uzman ekiplerimiz yapıyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen Deniz Kaplumbağaları Çalıştayı ve Bilim Komisyonu Toplantısı, İstanbul Akvaryum ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Program saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Protokol konuşmalarının ardından program çeşitli sunumlarla devam etti. Etkinlikte, deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik önemli konular ele alındı ve geleceğe yönelik stratejiler masaya yatırıldı. Toplantıda, akademisyenler, bilim insanları, sivil toplum kuruluşları ve ilgili sektör temsilcileri bir araya gelerek deniz kaplumbağalarının yaşam şartları, üreme süreçleri ve rehabilitasyon çalışmaları gibi kritik konular hakkında konuşuldu. Deniz kaplumbağalarının korunması ve yuvalama alanlarının sürekliliğinin sağlanması için çözüm önerilerinin geliştirilmesine odaklanıldı.

"Deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik bir komisyon çalışması olacak"

Çalıştayda konuşan Deniz Kaplumbağaları Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi olarak da faaliyet gösteren İstanbul Akvaryum'un Genel Müdürü Dilek Çapanoğlu, "Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerimizle birlikte çalıştayı geçekleştiriyoruz. Bu çalıştayın en önemli vurgularından biri insan faaliyetiyle artan çevre kirliliği ve plastik atık. İklim değişikliğinden dolayı belirli türlerin nesilleri tehlike altında. Deniz kaplumbağaları da bunlardan bir tanesi. Bu çalıştay vesilesiyle deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik bir komisyon çalışması olacak" şeklinde konuştu.

"Deniz kaplumbağasının tedavisini uzman ekiplerimiz yapıyor"

Herhangi bir vatandaşın yaralı deniz kaplumbağasının tedavisi için rehabilitasyon merkezine başvurabileceğini ifade eden Çapanoğlu, "Bize yaralı bir deniz kaplumbağası ihbarı yapılabilir. Bakanlığımızı bu konu ile ilgili haberdar ediyoruz. Deniz kaplumbağasının tedavisini uzman ekiplerimiz yapıyor. Sağlığına kavuştuktan sonra da tekrar denize bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Amacımız deniz kaplumbağaları ile ilgili yapılan son gelişmeleri paylaşmak"

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nde görevli Genel Müdür Yardımcısı Ergül Terzioğlu ise çalıştayla ilgili olarak şöyle konuştu: "Bu toplantıda bakanlık, İstanbul Akvaryum, diğer üniversiteler ve STK'lar ile birlikte deniz kaplumbağaları üzerinde yapılan bilimsel çalışmaları paylaşıyoruz. Bilim komisyonu da bu çalışmalarda yeni uygulamalara yönelik kararlar alacak. Amacımız deniz kaplumbağaları ile ilgili yapılan son gelişmeleri paylaşmak. Yapılan çalışmalar neticesinde nasıl bir yol izleyeceğimize karar vereceğiz."

"Sunumlarda deniz kaplumbağalarının yuvalama sayılarının arttığını, bunun da iklimle bağlantılı olduğu şeklinde açıklamalar yapıldı"

Çalıştayda yapılan sunumlardan bahseden Ergül, "Yapılan sunumlarda deniz kaplumbağalarının üreme alanlarında yuvalama sayılarının arttığını, bunun da iklimle bağlantılı olduğu şeklinde açıklamalar yapıldı. Hocalarımız çok güzel veriler elde etmiş. Küresel ısınmanın canlılar üzerindeki etkisini hepimiz biliyoruz. Deniz kaplumbağaları üzerinde de bir etkisi olduğunu tahmin ediyorduk. Bu çalıştay sayesinde etkilerini ayrıntılı olarak dinleyip paylaşacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Denizcilik, istanbul, Tarım, Çevre, Yerel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Deniz Kaplumbağaları Çalıştayı İstanbul'da Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:06 Restoranlarda harcama limiti dönemi Bir çaya 1500 TL ödeyebilirsiniz Restoranlarda harcama limiti dönemi! Bir çaya 1500 TL ödeyebilirsiniz
08:46 Esad rejimini deviren HTŞ liderinden dikkat çeken Türkiye mesajı Esad rejimini deviren HTŞ liderinden dikkat çeken Türkiye mesajı
07:36 İsrail, İran’ın nükleer tesislerini vurmaya hazırlanıyor İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vurmaya hazırlanıyor
06:05 Duvara çarpan otomobil alev aldı 4 kişi yanarak can verdi Duvara çarpan otomobil alev aldı! 4 kişi yanarak can verdi
01:46 ABD’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Blinken’ı kabulüne ilişkin açıklama ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Blinken'ı kabulüne ilişkin açıklama
14:15 Ömer Öcalan İmralı görüşmesinin detaylarını anlattı Ömer Öcalan İmralı görüşmesinin detaylarını anlattı
14:09 Mourinho’nun başı büyük dertte: Fenerbahçe’de sol bek kalmadı Mourinho'nun başı büyük dertte: Fenerbahçe'de sol bek kalmadı
13:55 Kripto para borsası HTX’e Türkiye’den erişilemiyor: HTX kapandı mı Kripto para borsası HTX'e Türkiye'den erişilemiyor: HTX kapandı mı?
13:54 CHP’li vekille Sırrı Süreyya Önder arasında güldüren diyalog CHP'li vekille Sırrı Süreyya Önder arasında güldüren diyalog
13:47 Toplu taşımada tek karta geçiliyor Toplu taşımada tek karta geçiliyor
13:46 Şeyda polisi şehit eden suç makinesi ilk kez hakim karşısına çıktı Şeyda polisi şehit eden suç makinesi ilk kez hakim karşısına çıktı
13:39 Kylian Mbappe’nin ’’Tecavüz’’ davasında karar çıktı Kylian Mbappe'nin ''Tecavüz'' davasında karar çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2024 09:44:06. #1.11#
SON DAKİKA: Deniz Kaplumbağaları Çalıştayı İstanbul'da Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.