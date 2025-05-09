DENİZKURDU-II 2025 Tatbikatı Devam Ediyor

Devam etmekte olan DENİZKURDU-II 2025 Tatbikatı'ndan Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından görüntü paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), devam etmekte olan DENİZKURDU-II 2025 Tatbikatı sırasında Deniz Kuvvetleri'ne ait AH-1W Süper Cobra helikopterlerinin top, roket ve güdümlü mermi atışlarıyla hedefleri başarıyla imha ettiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. - ANKARA