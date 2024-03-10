Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan Ramazan Mesajı Yayımladı

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Ramazan-ı Şerif dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "On bir ayın sultanı ramazan, dayanışmanın, kardeşliğin, paylaşmanın ve gönüller yapmanın adıdır" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ramazan ayının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı. İslam dünyasının büyük bir özlemle beklediği rahmet, bereket, mağfiret iklimi olan bir ramazan ayına daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Osman Zolan, "Dargınlıkların unutulduğu, küskünlüklerin sona erdiği, kardeşlik duygularının pekiştirildiği on bir ayın sultanı ramazan, dayanışmanın, kardeşliğin, paylaşmanın ve gönüller yapmanın adıdır. Sahurdan teravih namazına, oruç saatlerinden iftar sofrasına kadar bir ve beraber olmanın güzelliğini inşallah hep birlikte yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

Ramazan ayının barış ve kardeşlik sağanağı olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, şunları kaydetti: "Bu müstesna ayı fırsat bilmeliyiz. 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' seslenişiyle bizlere çok önemli bir mesaj veren Peygamber Efendimizin izinden gitmeliyiz. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'te yapacağımız duaları, tutacağımız oruçların kabul edilmesini niyaz ediyor, tüm hemşehrilerime, aziz milletimize ve İslam alemine hayırlı ramazanlar diliyorum." - DENİZLİ