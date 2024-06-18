Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Otobüsü Şoförüne Plaket Verildi - Son Dakika
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Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Otobüsü Şoförüne Plaket Verildi

Denizli Büyükşehir Belediyesinde Halk otobüsü şoförlüğü yapan Emin Özkan'a öğrencilere gösterdiği ilgi ve desteklerden dolayı plaket verildi.

18.06.2024 10:46
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Denizli Büyükşehir Belediyesinde Halk otobüsü şoförlüğü yapan Emin Özkan'a öğrencilere gösterdiği ilgi ve desteklerden dolayı plaket verildi.

Halk Otobüsü şoförü Emin Özkan'a plaket takdim edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetlerinde 190 numaralı hatta Halk Otobüsü şoförlüğü yapan Emin Özkan'a, İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Muhammet Oğur tarafından plaket takdim edildi.

Plaketi sunan Okul Müdürü Muhammet Oğur, "Emin Özkan'ın İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesinde her hafta düzenlenen İstiklal Marşı törenlerinde öğrencileri bekleyerek okulumuza ve öğrencilerimize vermiş olduğunuz değerden dolayı teşekkür eder, eğitim ve öğrenci sevdanızın her daim devam etmesini dilerim" dedi.

Eğitime ve öğrenciye her zaman sahip çıktığını dile getiren şoför Emin Özkan "Ben okuyamadım ancak çocuklarımın eğitimi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadım. Otobüsümüze binen tüm öğrencilerin aileleri tarafından bizlere emanet edildiğinin bilinciyle onların güvenliğini sağlıyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi "Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir." demiştir. Bende üzerime düşen her görevde elimden gelenin daha fazlasını yapmaya devam edeceğim. Bana bu plaketi layık gören başta İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Muhammet Oğur Bey olmak üzere, Müdür Yardımcıları ve sevgili öğrencilere çok teşekkür ediyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Otobüsü Şoförüne Plaket Verildi - Son Dakika

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