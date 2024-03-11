Denizli Büyükşehir Belediyesi Kadınlar Festivali\'ni Düzenledi

Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği "Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali" 3 günde on binlerce vatandaşı ağırladı. Denizlililer, Türkan Şoray'dan Zara'ya birçok ünlünün katıldığı festivale yoğun ilgi gösterirken, dev organizasyon girişimci kadınların da gözdesi oldu.
Denizli Büyükşehir Belediyesinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel dördüncüsünü düzenlediği Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali sona erdi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kapılarını açan festival final günü de ünlüleri ağırladı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi yine en yoğun günlerinden birini yaşarken Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan Denizlilileri yalnız bırakmadı. Fatma Yıldız Salonu'nda sevenleriyle buluşan Masterchef Danilo Zanna düzenlenen söyleşide Türk yemeklerinin güzelliğinden bahsederek mesleki bilgilerini paylaştı. Yaptığı esprilerle salonu gülmekten kırıp geçiren Zanna, söyleşinin sonunda sahneye davet edilen Başkan Zolan'a teşekkür ederek birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Mehmet Gazi Solunu'nda ise sevilen Klinik Psikolog Beyhan Budak Denizlililerle buluştu. Budak kadınların yoğun ilgi gösterdiği söyleşide merak edilen soruları yanıtladı.
Zara, Denizlili kadınlar için seslendirdi
Festivalin final programında ise Türk Halk Müziği'nin usta ismi Zara, Özay Gönlüm Salonu'nda sahne aldı. En güzel eserlerini Denizlili kadınlar için seslendiren Zara'nın unutulmaz konserini Başkan Zolan ve eşi Berrin Zolan da izledi. Ünlü sanatçı yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalırken, salonu hınca hınç dolduran vatandaşlar şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Konser sonunda, kadınlara verdiği değer nedeniyle Başkan Zolan'a teşekkür eden Zara, her başarılı erkeğin arkasında bir kadın olduğunun unutulmaması gerektiğini kaydederek, salondan eşi Berrin Zolan için alkış istedi. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik eden Başkan Zolan ise ünlü sanatçıya güzel konser için teşekkür etti. Başkan Zolan günün anısına Zara'ya üzerinde Denizli horozu bulunan kaide verdi.
260 girişimci kadın stant açtı
Türk el sanatlarıyla uğraşan kadın girişimci ve kadın sanatkarların desteklenmesi, gelişmelerine yardımcı olunması, unutulmaya yüz tutmuş sanat ve zanaatların yaşatılması ve aile bütçelerine katkı sağlamaları amacıyla dördüncü kez düzenlenen Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali'nde 260 girişimci kadın 8-10 Mart tarihleri arasında stant açtı. Konserlerden tiyatroya 3 gün boyunca dolu dolu geçen festivalde uzman isimler seramik sanatı, sağlıklı beslenme ve girişimcilik konularında workshop ve eğitim verdi. Çocuklar için festival boyunca sihirbaz gösterimi, bando konseri, yüz boyama, palyaço, sosis balon dağıtımı, planetaryum gösterimleri ve flash mob etkinlikleri yapıldı. - DENİZLİ
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