Denizli Büyükşehir Belediyesi ve DESKİ İşçilerine Zam Müjdesi

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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediyesi ve DESKİ'de çalışan 3 bin 14 PERAŞ işçisine seyyanen zam müjdesi verdi. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik zorlukların farkında olduklarını belirten Başkan Çavuşoğlu, emekten yana dayanışmayı sürdüreceklerini belirtti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediyesi ve DESKİ'de çalışan 3 bin 14 PERAŞ işçisine seyyanen zam müjdesi verdi. Belediye İş Sendikası temsilcileri Başkan Çavuşoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarete, Belediye İş Sendikası Denizli Şube Başkanı Uğur Cihan, Başkan Yardımcısı Ferhat Çelik, Genel Merkez Toplu İş Sözleşmesi Uzmanı Mehmet Koray Şener, Örgütlenme Sorumlusu Koray Doğan ve beraberindekiler katıldı.

Başkan Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik zor şartların ve güçlüklerin farkında olduklarını belirterek, "Bu anlamda biz de bir nebze olsun işçilerimizin yanında olalım ve bu sürece katkı koyalım istedik. Her ne kadar bir başka sendikayla bu sözleşme imzalanmış ve sözleşme şartları devam ediyor olsa da, sonuçta biz Cumhuriyet Halk Partili belediye olarak emekten yana dayanışmayı sürdürme niyetindeyiz. Ülkenin içinde bulunduğu durum dolayısıyla bu maaşların verildiği süreçten bugüne kadar işçilerimizin birçok hak kaybına uğradığının da farkındayız. Biz de kendi bütçemiz doğrultusunda bu süreçte toplu bir iyileştirmeyi, parça parça ödeme üzerinde bir sistem kurduk. Bu sistemi hazırlarken de en düşük maaştan en iyi maaşa doğru bir skala hazırladık" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve DESKİ'de çalışan 3 bin 14 PERAŞ işçisine 6 ay boyunca verilecek seyyanen zam miktarlarını detaylarıyla paylaşan Başkan Çavuşoğlu, "Bu iyileştirmeyi sizlere bir nebze olsun destek anlamında sunacağız. Bu anlamda da sizlere bunun müjdesini vereyim istedim. Denizli'mize hep birlikte daha fazla güzellik kazandırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

İşçilere nefes olacak

Belediye İş Sendikası Denizli Şube Başkanı Uğur Cihan da, yapılacak maaş iyileştirmesi ile ilgili teşekkürlerini sunarak, "Maaşlarda yaptığımız bu katkı arkadaşlarımıza nefes olacak. Gönlünüzden geçen bunların da fazlası ama yeni yönetimin aldığı ağır borç yüküne rağmen belediyenin bu iyileştirmeyi yapması bizleri mutlu etmiştir, çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ