Denizli Çivril'de fırın ve gıda işletmeleri İlçe Tarım ekiplerince denetlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Denizli Çivril'de fırın ve gıda işletmeleri İlçe Tarım ekiplerince denetlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli Çivril\'de fırın ve gıda işletmeleri İlçe Tarım ekiplerince denetlendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Çivril'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, fırın ve gıda işletmelerinde denetim yaptı. Kontrollerde hijyen, gıdaların hazırlanması ve muhafazası ile mevzuata uygunluk incelendi; tespit edilen konularda bilgilendirme yapıldı, rutin denetimlerin süreceği bildirildi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince fırın ve gıda işletmelerinde denetim gerçekleştirildi.

İlçede vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, çeşitli işletmeleri ziyaret ederek üretim ve satış koşullarını yerinde inceledi. Kontroller sırasında işletmelerin hijyen şartları, gıdaların hazırlanması ve muhafazası, üretim alanlarının temizliği ile yürütülen faaliyetlerin ilgili mevzuata uygun olup olmadığı değerlendirildi.

Ekipler, özellikle vatandaşların doğrudan tüketimine sunulan ürünlerin hazırlanma ve satış süreçlerine ilişkin gerekli kontrolleri yaptı. İşletmelerde tespit edilen hususlarla ilgili görevliler tarafından bilgilendirmelerde bulunuldu. Gıda güvenilirliğinin korunmasının halk sağlığı açısından önem taşıdığı belirtilirken, işletmelerin yürürlükteki kurallara uygun faaliyet göstermesinin sağlanmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceği kaydedildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, Çivril genelindeki gıda işletmelerine yönelik rutin kontrollerinin önümüzdeki dönemde de devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA
DenizliSağlıkGüncelÇivrilTarımYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olay iddia: Netanyahu seçimleri erteletmek için savaş çıkaracak Olay iddia: Netanyahu seçimleri erteletmek için savaş çıkaracak
2 doz ilaçla idam edememişlerdi ABD’deki fiyaskoda üst düzey istifa 2 doz ilaçla idam edememişlerdi! ABD'deki fiyaskoda üst düzey istifa
Hırvatlar darmadağın İngiltere, Livakovic’e gol oldu yağdı Hırvatlar darmadağın! İngiltere, Livakovic'e gol oldu yağdı
Ne köpek ne de tilki Dağlık alandan bir anda yola çıktı Ne köpek ne de tilki! Dağlık alandan bir anda yola çıktı
Akasya Durağı’nın Can’ı Erimşah Bora yıllar sonra ortaya çıktı Değişimi şaşırttı Akasya Durağı'nın Can'ı Erimşah Bora yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimi şaşırttı
Kızıyla görüşen genci 13 bıçak darbesiyle öldürdü Kızıyla görüşen genci 13 bıçak darbesiyle öldürdü
10:31
Türkiye’nin devleriyle çalışıyordu Resmen iflas etti
Türkiye'nin devleriyle çalışıyordu! Resmen iflas etti
10:09
Araç sahiplerine güzel haber Akaryakıta dev indirim geliyor
Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıta dev indirim geliyor
09:36
Murat Kekilli Niğde’de sahne aldı Sevilen şarkılarını hayranlarıyla söyledi
Murat Kekilli Niğde'de sahne aldı! Sevilen şarkılarını hayranlarıyla söyledi
09:04
Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti
Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti
08:37
27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı Sonu yürek burktu
27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Sonu yürek burktu
07:22
Pakistan, Yemen’deki savaşa dahil oldu Askeri danışmanlar da sahada
Pakistan, Yemen'deki savaşa dahil oldu! Askeri danışmanlar da sahada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 11:07:09. #7.13#
SON DAKİKA: Denizli Çivril'de fırın ve gıda işletmeleri İlçe Tarım ekiplerince denetlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei