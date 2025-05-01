Denizli\'de 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Denizli'de 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlamaları geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla gerçekleştirilen kutlamalar, yağışlı hava nedeniyle erken bitirildi.

Denizli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla kutlandı. Öğle saatlerinde Bayramyeri Meydanı ve Delikliçınar Meydanı olarak belirlenen iki ayrı toplanma noktasında bir araya gelen gruplar, ellerinde pankartlar ve sloganlarla yürüyüşe geçti. Delikliçınar Meydanından başlayarak İstiklal ve İncilipınar caddeleri güzergahında devam eden yürüyüş, Ulus- Tokat Caddesi kavşağında kurulan etkinlik alanında noktalandı.

Sendikalar, odalar, siyasi partiler, çevre örgütleri, birlikler ve diğer sivil toplum örgütleri ile vatandaşların katıldığı yürüyüş öncesinde ve sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için polis ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Meydanlara çıkan yollar araç trafiğine kapatılırken, kutlamaların yapılacağı alan çevresinde güvenlik bariyerleri oluşturuldu. Yağışlı hava, kutlamalara katılan işçileri zorluk yaşattı. Akşam saatlerine kadar sürmesi planlanan kutlamalar, yağış sebebiyle erken bitirildi.

Yağışa rağmen emekçileri yalnız bırakmayan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "1 Mayıs Mücadele Yürüyüşüne katılarak emekçilerimizle bir araya geldik. Alın teri döken, üreten, hayatı ayakta tutan çalışma arkadaşlarıma ve tüm emekçilerimize en içten sevgi ve saygılarımı sunuyor, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günümüzü kutluyorum" dedi. - DENİZLİ