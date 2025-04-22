Denizli'de 5. Kent Lokantası Hizmete Açıldı

(DENİZLİ) - Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 5'inci Kent Lokantası Tarihi Kaleiçi Çarşısı içinde hizmete açıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 5'inci Kent Lokantası hizmete açıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, ilçe belediye başkanları ve vatandaşların katılımı ile gerçekleşen açılışa ilgi yoğun oldu.

Çavuşoğlu, vatandaşların daha iyi hizmet alması için çalışmalarının devam ettiğini belirterek verilen sözlerin teker teker tutulmaya devam ettiğini söyledi. 5. Kent Lokantası açılışında asker yakınlarını yemin törenine götürmek için yeni bir çalışma başlattıklarını belirten Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Her gün yanlarında olmak için yollara çıktık. Askerimizin yeminine cebinde parası olmadığı için gidemeyen annenin, gidemeyen babanın, gidemeyen dedenin, nenenin vebali bizim üstümüzde dedik. Allaha şükür onlar askere gidecekler, yemin töreninde anası da, babası da, nenesi de, dedesi de, ulaşımları Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. O insanların gelir giderken yemek ihtiyaçları da olacak. Onları da biz karşılayacağız. Çünkü onlar bu çocuklarının en mutlu günlerinde yanlarında olup onların bu vatan sevgisi için harcadıkları emeklerde yanlarında olmaları haklarını onlara vereceğiz. İki asgari ücret altı geliri olan çocuğu askere giden kim varsa, yanına göndermek bizim boynumuzun borcudur" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından ise açılışı gerçekleştirilen 5. Kent Lokantasında ilk servis Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu tarafından yapıldı.