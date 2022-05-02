Denizli'de bayramlaşma geleneği değişmedi - Son Dakika

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Denizli'de bayramlaşma geleneği değişmedi

DENİZLİ - Denizlililer gelenekselleşen bayramlaşma programında bir araya geldi. Bayram namazının ardından düzenlenen programda Denizli protokolü ve vatandaşlar 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda bayramlaştı.

Denizlililer gelenekselleştirdiği bayramlaşma programına Ramazan Bayramı'nda da devam etti. Program öncesi Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve vatandaşlar bayram namazını Delikliçınar Yeni Camii'nde kıldı. Bayram namazı sonrası gerçekleşen geleneksel bayramlaşmada protokol üyeleri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar bayramlaştı. Programa katılan tüm misafirlere Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Jandarma, polis ve şehit ailesi unutulmadı

Bayramlaşma programında daha sonra Denizli protokolü İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü de ziyaret ederek görevi başında bulunan kolluk kuvvetleriyle bayramlaştı. Son olarak Vali Atik, Başkan Zolan ve beraberindekiler Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in ailesini ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, tüm hemşerilerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, "Bayramın Denizli'mize ve ülkemize güzellikler getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Bayramda büyükleri ziyaret edip, küçüklerin sevindirilmesini temenni eden Başkan Zolan, yola çıkacak vatandaşların da trafik kurallarına uymalarını diledi.