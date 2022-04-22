Denizli'de iftar sofrası TOKİ evlerinde kuruldu - Son Dakika

Denizli Büyükşehir Belediyesinin gönül sofrası geleneği Kayaköy Mahallesi'ndeki TOKİ Konutları önünde yapıldı. Vatandaşların ev sahibi olmasının çok güzel olduğunu belirten Başkan Zolan, "Onların yüzündeki mutluluğu, huzuru görmek bizleri de ziyadesiyle mutlu ediyor" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ramazan ayında gelenekselleştirdiği mahalle iftarı Kayaköy Mahallesi'ndeki TOKİ Konutları önünde yapıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği iftar programına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, mahalle muhtarları ve binlerce vatandaş katıldı. Burada vatandaşların ramazanlarını tebrik eden Başkan Zolan, mahalle sakinleriyle birlikte aynı sofrada dua edip oruçlarını açtı. Başkan Zolan iftar sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada ramazan ayının çok güzel geçtiğini belirterek, bu güzellikleri hemşehrileriyle birlikte yaşamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Kayaköy Mahallesi'ndeki TOKİ Konutları bölgesinin Denizli'nin yeni yerleşim yerlerinden biri olduğunu belirten Başkan Zolan, "Burada başta Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, bizlerin talebi ve gayretleriyle TOKİ Konutları için uzun bir çalışma yapıldı ve artık insanlarımıza evlerini teslim eder hale geldik" dedi.

"Onlar bizim için kıymetli"

Denizli'de vatandaşların konut ihtiyacının karşılanması için gayretlerinin hep sürdüğünü, gerek merkezde gerekse ilçelerde TOKİ Konutları yaparak bugünlere geldiklerini anlatan Başkan Zolan, "Burası büyük bir alan ve büyük bir nüfus yaşıyor. Denizli'mizin konut ihtiyacını karşılayacak şekilde planlandı ve yapıldı. Vatandaşlarımızın ev sahibi olması kadar güzel bir şey yok. Onların yüzündeki mutluluğu, huzuru görmek bizleri de ziyadesiyle mutlu ediyor. Eksik konuları da vatandaşlarımızla görüşerek gidermeye çalışıyoruz. Ama esas olan insanlarımızın başını sokacağı, kaliteli konutlarına kavuşmasıdır. Bu mutluluğun en büyüğüdür. Onlar bizim için kıymetli. Konut sahibi tüm hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - DENİZLİ