(DENİZLİ) - Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Kamu malı üzerinden haksız kazanç elde etme" ve "Görevi kötüye kullanma" iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden AK Partili, önceki dönem Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın danışmanı Çağrı Sebzeci'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı. Bir şüpheli hakkında ev hapsi kararı verilirken, 6 kişi ise serbest bırakıldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Kamu malı üzerinden haksız kazanç elde etme" ve "Görevi kötüye kullanma" iddiasıyla yürütülen soruşturmada dün sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda; önceki dönem Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın danışmanı Çağrı Sebzeci'nin de aralarında bulunduğu 11 kişi dün gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 6'sı savcılıkça serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli ise tutuklama talebiyle hakimliğe çıkarıldı.

Hakimlik, Çağrı Sebzeci ile belediye personeli E.Ü., A.Ş. ve H.Ü.'nün tutuklanmasına karar verdi. Tutuklanan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheli M.S.S. hakkında ise konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.