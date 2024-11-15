Denizli'de Yağmur Duası - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Denizli'de Yağmur Duası

Denizli\'de Yağmur Duası

Kuraklık nedeniyle Cuma namazı öncesi Denizli'de yağmur duası yapıldı, pilav ve ayran ikram edildi.

15.11.2024 17:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde aylardır devam eden kuraklık nedeniyle Cuma namazından önce yağmur duası yapıldı.

Denizli'de aylardır devam eden kuraklık nedeniyle Cuma namazından önce yağmur duası yapıldı. Merkezefendi İlçesinin Kayalar Mahallesi'nde bulunan Hz. Ali TOKİ Camii'nde yağmur duası yapıldı. Cami cemaati ve vatandaşlara dua ve namazın ardından tavuklu pilav ve ayran ikram edildi. Hz. Ali TOKİ Camii'ndeki yağmur duasına, çok sayıda dernek, kurum ve kuruluş temsilcileri, cami cemaati ve vatandaşlarda katıldı. Cuma namazından önce cami içinde yağmur duası yapıldı. Cuma namazının ardından mahalle sakinlerinin destekleriyle alınan malzemelerden Şennur Tekin ve Elvan Öneri tarafından 25 kilogram pirinçten hazırlanan 500 kişilik tavuklu pilav ve ayran cami cemaati ve vatandaşlara ikram edildi.

Aylardır kuraklığın olduğunu ve beklenilen yağışların olmama sebebinden dolayı Cuma namazı öncesi katılımcılar ile birlikte yağmur duası yaptıklarını belirten Hz. Ali TOKİ Camii İmam Hatibi Mehmet Tekin, 'İlçemizde, Denizli'mizde ve ülkemizde aylardır kuraklık var. İstenilen beklenilen yağışlar olmadı. Bizde bu mübarek Cuma gününde hayırsever camii cemaatimizin de destekleriyle Cuma namazı öncesinde yağmur duası yaptık. Cuma namazını hep birlikte eda ettikten sonra cami bahçemizde 500 kişilik tavuklu pilav ve ayran hayrımızı da gerçekleştirdik. Yağışlar olmayınca su kaynaklarımız azalmaya başladı. Barajlarımız boşalmaya başladı. Tarlalar gelecek yıl için ekilecek, kuraklıktan çiftçilerimiz ekim yapamıyor. Allah'tan bol ve afetsiz yağmur diledik. El açıp amin dedik. İnşallah dualarımız kabul olur. Bol ve bereketli rahmete biran önce kavuşuruz. Duanın yapılmasında, hayrın yapılmasında emeği geçen başta cami cemaatimiz olmak üzere tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. Vücutlarına sağlık mallarına bereket versin' dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Merkezefendi, denizli, Sağlık, Tarım, Çevre, Yerel, Yaşam, Cami, Son Dakika

Son Dakika Yerel Denizli'de Yağmur Duası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:50 Üç günde, dördüncü “Vakit tamamdır“ paylaşımı yapan MHP’den hala açıklama yok Üç günde, dördüncü "Vakit tamamdır" paylaşımı yapan MHP'den hala açıklama yok
17:18 AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı hedefine kararlı şekilde yürüyor AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı hedefine kararlı şekilde yürüyor
17:02 Tekirdağ’da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu Tekirdağ'da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu
15:18 Seçil Erzan davasına Hazine ve Maliye Bakanlığı da dahil oldu Seçil Erzan davasına Hazine ve Maliye Bakanlığı da dahil oldu
14:34 Haber sunucusu sevgilisini ensesinden silahla vurup intihar etti Haber sunucusu sevgilisini ensesinden silahla vurup intihar etti
07:24 Narin’in ağabeyi Enes Güran’ın kolundaki ısırık izinin görüntüleri ortaya çıktı Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırık izinin görüntüleri ortaya çıktı
07:22 AK Partili vekil Oxford’da burslu yüksek lisans yaptı, ortalık fena karıştı AK Partili vekil Oxford'da burslu yüksek lisans yaptı, ortalık fena karıştı
04:08 İsrail Konsolosluğu önünde kurşun yağdıran eylemci gözaltına alındı İsrail Konsolosluğu önünde kurşun yağdıran eylemci gözaltına alındı
01:46 Trump Kovid aşısı karşıtı Kennedy’yi Sağlık Bakanı seçti Trump Kovid aşısı karşıtı Kennedy'yi Sağlık Bakanı seçti
00:39 Haşere ilaçlaması yapılan binada 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, firma personelleri gözaltında Haşere ilaçlaması yapılan binada 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, firma personelleri gözaltında
00:17 Trump’ın göreve gelir gelmez yapacağı ilk iş belli oldu Trump'ın göreve gelir gelmez yapacağı ilk iş belli oldu
23:47 Pentagon’dan 757 olayı kapsayan ürküten UFO raporu Pentagon'dan 757 olayı kapsayan ürküten UFO raporu
23:44 Fransa’da olay çıktı: İsrail marşı çalınca tribünler karıştı Fransa'da olay çıktı: İsrail marşı çalınca tribünler karıştı
23:15 UEFA Başkanı Ceferin, fikstürden şikayet eden futbolcuların gözünü parayla korkuttu UEFA Başkanı Ceferin, fikstürden şikayet eden futbolcuların gözünü parayla korkuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2024 18:37:34. #1.13#
SON DAKİKA: Denizli'de Yağmur Duası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.