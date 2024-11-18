Denizli'de Yağmur ve Bereket Duası Etkinlikleri Yapıldı - Son Dakika
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Denizli'de Yağmur ve Bereket Duası Etkinlikleri Yapıldı

Denizli\'de Yağmur ve Bereket Duası Etkinlikleri Yapıldı

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Hayrettin ve Sazköy mahallelerinde düzenlenen yağmur ve bereket duası etkinliklerine katılarak toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekti. Etkinlikler, mahalle sakinlerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti ve ardından geleneksel hayır yemeği düzenlendi.

18.11.2024 13:14  Güncelleme: 13:16
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Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Hayrettin ve Sazköy mahallelerinde düzenlenen yağmur ve bereket duası etkinliklerine katıldı.

Etkinlikler, bölge halkının yoğun katılımıyla gerçekleşti. Başkan Çelik, bu etkinliklerin hem manevi açıdan hem de sosyal dayanışma anlamında önemine vurgu yaptı.

Başkan Çelik, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, "Mahallelerimizde bir araya gelerek yağmur ve bereket duası ettik. Ardından düzenlenen hayır yemeğinde birlik ve beraberlik içinde dualarımızı gerçekleştirdik. Yağmur duası, özellikle tarımın önem taşıdığı bölgede çiftçiler ve mahalle sakinleri için büyük anlam taşıyor. Toplumsal dayanışmanın öne çıktığı bu tür etkinlikler, mahallelerdeki birlik ve beraberliği pekiştiriyor. Allah dualarımızı kabul etsin" diyerek, bölgedeki bereketin artmasını ve yağışların bol olmasını diledi.

Hayrettin ve Sazköy Mahallelerindeki etkinliklerde, duaların ardından geleneksel hayır yemeği düzenlendi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Denizli'de Yağmur ve Bereket Duası Etkinlikleri Yapıldı - Son Dakika

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