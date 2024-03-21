Denizli'nin 12 mahallesine süt soğutma tankı dağıtıldı - Son Dakika
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Denizli'nin 12 mahallesine süt soğutma tankı dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Denizli İl Müdürlüğü ve Denizli İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ortaklığında gerçekleştirilen 'Sağlıklı Çiğ Süt, Sağlıklı Nesiller İçin Çiğ Sütün Uygun Şartlarda Üretimi Projesi' kapsamında, 6 mahalleye toplamda 12 adet süt soğutma tankı dağıtıldı. Proje bedelinin yüzde 70'i Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından karşılanırken, yüzde 30'u ise Denizli İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından karşılandı. Dağıtım töreninde konuşan Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Emre Gürçay, sütün kalitesini artırmak için çiğ sütün soğutulmasının önemine vurgu yaptı ve projeye destek verenlere teşekkür etti.

21.03.2024 20:02  Güncelleme: 20:20
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Denizli'nin 12 mahallesine süt soğutma tankı dağıtıldı

DENİZLİ - Tarım ve Orman Bakanlığı Denizli İl Müdürlüğü ve Denizli İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ortaklığında "Sağlıklı Çiğ Süt, Sağlıklı Nesiller İçin Çiğ Sütün Uygun şartlarda Üretimi Projesi" kapsamında 6 mahalleye 12 adet süt soğutma tankı dağıtıldı.

Denizli Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Sağlıklı Çiğ Süt, Sağlıklı Nesiller İçin Çiğ Sütün Uygun şartlarda Üretimi" projesi kapsamında, süt üreticilerine yönelik proje bedelinin yüzde 70'i Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü, yüzde 30'u Denizli ili Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğince karşılanarak 6 köye 0,5 ton, 6 köye de 1 tonluk olmak üzere toplamda 12 adet süt soğutma tankı dağıtımı yapıldı.

Süt tanklarının dağıtımı, Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Emre Gürçay, Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu, Bakan Danışmanı Prof. Dr. Selahattin Çınar, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Grup Sorumlusu Nimet Kavuz, TRGM Ziraat Yük. Mühendisi Hakan Göktürk, Strateji Geliştirme Başkanlığı Mühendis Ramazan Yayla, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Topaloğlu, İl Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve üreticilerimiz ile birlikte konu sorumlusu teknik personelin katlımı ile gerçekleştirildi.

Dağıtım töreninde konuşan Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Emre Gürçay, "Üreticinin Yüzyılı kapsamında biz geçtiğimiz aylarda Ulusal Süt Çalıştayını Antalya'da tüm tarafların katılımıyla yapmıştık. Burada önemli başlıklarımızdan bir tanesi de çiğ sütün kalitesini arttırma, kalitenin arttırılmasının en önemli unsurlarından bir tanesi de çiğ sütü soğutmadır. Burada örgütlerimiz ve birliklerimiz aracılığıyla üreticiden doğrudan hızlı bir şekilde sütünü alarak soğutulması daha sonra da sanayiye sevk edilmesidir. Bu kapsamda da Denizli İlimizde yaklaşık 1 milyon 150 bin liralık bir projeyle soğutma tanklarımızı Denizli İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile İl Müdürlüğümüz ortaklığında yapılan bu projeyle hayata geçirdik, bunun yaklaşık yüzde 70'i hibe yani yaklaşık 780 bin lirasını Bakanlık olarak biz karşıladık. Bu sayede üreticilerimizin sütü daha kaliteli daha hijyenik ve daha katma değerli olacak böylelikle sanayiye daha sağlıklı üretilen süt daha sağlıklı gitmiş olacak ben katkılarından dolayı başta sayın Bakanımıza, Bakanlığımıza ve bu işe öncülük eden İl Müdürlüğümüze ayrıca Denizli İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Denizli'nin 12 mahallesine süt soğutma tankı dağıtıldı - Son Dakika

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