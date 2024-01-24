Denizli\'nin tanınmış siyasetçilerinden Kenan Çoban\'ın babası vefat etti

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, babasını kaybeden Denizli'nin tanınmış siyasilerinden Kenan Çoban ve ailesini acı günlerinde yalnız bırakmadı.

Doğru Yol Partisi ve AK Parti teşkilatlarında uzun yıllar görev alan Denizli'nin tanınmış siyasilerinden Kenan Çoban'ın babası Mehmet Kemal Çoban, 84 yaşında tedavi gördüğü hastanede vefat etti. 2 çocuk babası olan Mehmet Kemal Çoban'ın cenazesi Hilal Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Gümüşler Mezarlığı'na defnedildi.

Mehmet Kemal Çoban'ın cenaze törenine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, AK Partinin çeşitli kademelerinde görev alan siyasiler ile Çoban ailesinin dost ve akrabaları katıldı. Vefat eden Mehmet Kemal Çoban, Denizli'nin tanınmış terzilerinden birisi olarak anılıyordu. - DENİZLİ