Denizli yerel: Merkezefendi Belediyesi, Sinemaseverleri Akkonak Mahallesi'nde Buluşturacak - Son Dakika
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Denizli yerel: Merkezefendi Belediyesi, Sinemaseverleri Akkonak Mahallesi'nde Buluşturacak

15.08.2022 14:43
Denizli yerel: Merkezefendi Belediyesi, Sinemaseverleri Akkonak Mahallesi'nde Buluşturacak

Denizli haberler... Merkezefendi Belediyesi’nin sinemaseverlere yaz akşamlarında film keyfi yaşatacağı ‘Açık Hava Sinema Gecesi’ etkinliğinin ikincisi Akkonak Mahallesi’nde gerçekleştirilecek. Tüm sinemaseverleri16 Ağustos Salı günü düzenlenecek etkinliğe davet eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Güzel vakit geçireceğimiz Açık Hava Sinema Gecesi’nde hemşehrilerimizle beraber film keyfi yaşayacağız” dedi.

Merkezefendi Belediyesi'nin sinemaseverlere yaz akşamlarında film keyfi yaşatacağı 'Açık Hava Sinema Gecesi' etkinliğinin ikincisi Akkonak Mahallesi'nde gerçekleştirilecek. Tüm sinemaseverleri16 Ağustos Salı günü düzenlenecek etkinliğe davet eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Güzel vakit geçireceğimiz Açık Hava Sinema Gecesi'nde hemşehrilerimizle beraber film keyfi yaşayacağız" dedi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından bu yıl ikinci kez gerçekleştirilecek 'Açık Hava Sinema Gecesi' etkinliği Akkonak Mahallesi Hacı Hasan Ali Kömürcüoğlu Ortaokulu bahçesinde yapılacak. 16 Ağustos Salı günü saat 21.00'de başlayacak sinema gecesinde, yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı, Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin, Barış Yıldız, Devrim Yakut ve Erdal Tosun gibi isimlerin rol aldığı 'Düğün Dernek 2' filmi beyaz perdeye yansıtılacak.

"BU İLGİ BİZLERİ MUTLU EDİYOR"

Sinemaseverlerin güzel bir yaz akşamı geçireceğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Kültür ve sanat anlamında bir çok faaliyet gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Kültür ve sanat olmazsa olmazımız ve bizler bu anlayışla çalışıyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğumuz etkinliklerimize hemşehrilerimiz yoğun ilgi gösterdi. Bu ilgi bizleri mutlu ediyor ve yeni faaliyetler için bizi motive ediyor. Hem hemşehrilerimizin keyifli vakit geçirmesi hem de nostaljik atmosfer yaşatmak için düzenlediğimiz Açık Hava Sinema Gecesi etkinliğimizi bu kez Akkonak Mahallesi'nde gerçekleştireceğiz. Merkezefendili hemşehrilerimizi, birlikte film keyfi yaşamak için etkinliğimize davet ediyorum" dedi.

YORUMLAR
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Merkezefendi'ye potada Polonyalı uzun Merkezefendi'ye potada Polonyalı uzun Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan'dan Sevindik ve Sümer Mahallelerine Müjde Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan'dan Sevindik ve Sümer Mahallelerine Müjde
Kaynak: ANKA

Merkezefendi, Sinema, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Denizli yerel: Merkezefendi Belediyesi, Sinemaseverleri Akkonak Mahallesi'nde Buluşturacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli yerel: Merkezefendi Belediyesi, Sinemaseverleri Akkonak Mahallesi'nde Buluşturacak - Son Dakika
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