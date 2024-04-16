Denizlispor U16 Gelişim Ligi'nde farklı bir sonuçla sezonu tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Denizlispor U16 Gelişim Ligi'nde farklı bir sonuçla sezonu tamamladı

Denizlispor U16 Takımı, TFF U16 Gelişim Ligi 5. Grup'un son haftasında evinde Nazilli Belediyespor'u 4-0 mağlup ederek sezonu 29 puanla 4. sırada tamamladı. Denizlispor'un başarılı kalecisi Bekir Bekir Kaan Aktürk, sezonun ikinci yarısında gösterdikleri performansı vurguladı.

16.04.2024 00:35  Güncelleme: 00:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Denizlispor, U16 Gelişim Ligi'nde sezonu farklı kapattı

DENİZLİ - TFF U16 Gelişim Ligi 5. Grup'un son haftasında evinde Nazilli Belediyespor'u ağırlayan Denizlispor, rakibini 4-0 mağlup ederek sezonu 29 puanla 4. sırada tamamladı.

Denizlispor U16 Takımı, sezonun son maçında sahasında Nazilli Belediyespor'u ağırladı. Karşılaşmadan 4-0 üstün ayrılan Denizlispor, sezonu 29 puanla 4. sırada tamamladı. Denizlispor Zafer Katrancı Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada rakibine oranla üstün bir oyun sergileyen Denizlispor'un gollerini Burak Ege Kocalar ve Berke Yılmaz kaydetti.

Karşılaşmayı değerlendiren Denizlispor U16 Takımı Yardımcı Antrenörü Hasan Yıldırım, iyi bir oyun ve mücadele ile kazandıklarına dikkat çekerek, "Hedefimiz ligi en iyi şekilde bitirmekti bunu başardığımızı düşünüyorum. Bu gün çocuklar çok iyi mücadele ettiler. Takım olarak ligin özellikle ikinci yarısındaki çıkışımızı sürdürdük ve net bir galibiyet aldık. Sezonu iyi bir oyun ve mücadele ile farklı bir sonuçla tamamladık. Emeği geçen bütün futbolcu kardeşlerimi kutluyorum" dedi.

Yeşil-siyahlı takımın başarılı kalecisi Bekir Bekir Kaan Aktürk de sezonu galibiyet ile kapattıklarını belirterek, özellikle sezonun ikinci yarısında çok iyi bir performans gösterdiklerine dikkat çekti.

Kaynak: İHA

Denizlispor, Nazilli, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Denizlispor U16 Gelişim Ligi'nde farklı bir sonuçla sezonu tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:25 Selçuk Bayraktar’tan Hakkari fotosuna gelen provokatif yoruma alkış alan yanıt Selçuk Bayraktar'tan Hakkari fotosuna gelen provokatif yoruma alkış alan yanıt
23:19 İsrail’in misilleme saldırısı öncesi İran’dan tehdit: Saniyeler içinde karşılık veririz İsrail'in misilleme saldırısı öncesi İran'dan tehdit: Saniyeler içinde karşılık veririz
23:02 Okan Buruk’tan 4-0’lık maç sonrası çarpıcı Fenerbahçe sözleri Okan Buruk'tan 4-0'lık maç sonrası çarpıcı Fenerbahçe sözleri
22:21 ABD medyası: İsrail’in İran’a saldırısı her an başlayabilir ABD medyası: İsrail'in İran'a saldırısı her an başlayabilir
22:04 Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında İşte masadaki konu başlıkları Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında! İşte masadaki konu başlıkları
22:57 AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu’ndan Şebnem Bursalı’nın “Istakoz“ paylaşımına tepki AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu'ndan Şebnem Bursalı'nın "Istakoz" paylaşımına tepki
22:43 Mauro Icardi’den gol krallığı yarışındaki rakibi Edin Dzeko’ya gönderme Mauro Icardi'den gol krallığı yarışındaki rakibi Edin Dzeko'ya gönderme
22:37 Yine tarihe geçti Okan Buruk rekorlara doymuyor Yine tarihe geçti! Okan Buruk rekorlara doymuyor
22:07 Sen ne yaptın Ziyech Attığı golü görenler ’’Yok artık’’ diyor Sen ne yaptın Ziyech! Attığı golü görenler ''Yok artık'' diyor
21:51 Aslan ikinci yarıda açıldı Galatasaray, Alanyaspor’u deplasmanda 4-0 yendi Aslan ikinci yarıda açıldı! Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi
21:48 ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı
20:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2024 02:55:44. #1.11#
SON DAKİKA: Denizlispor U16 Gelişim Ligi'nde farklı bir sonuçla sezonu tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement