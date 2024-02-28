- Ankara'dan 3 puan çıkartan Denizlispor'un gençleri, Bandırma maçına odaklandı
DENİZLİ - TFF U17 Elit B Ligi 2. Grup 15. haftasında deplasmanda Ankaraspor'u 3-0 mağlup ederek ikinci yarıdaki 4. galibiyetini alan Denizlispor, gelecek hafta oynayacakları Bandırmaspor maçına odaklandı.
Ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaparak oynadığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak 14 puan toplayan ve ikinci yarının lideri durumunda olan Denizlispor U17 Takımı'nda gözler üst sıralar çevrildi. 16. haftayı maç yapmadan geçirecek olan Denizli ekibi, 17. haftada karşılaşacakları Bandırmaspor maçına Teknik Sorumlu Hüseyin Ateş nezaretinde 3 puan parolası ile hazırlanıyor.
Hüseyin Ateş, ikinci yarıya iyi başladıklarına dikkat çekerek, "Puan tablosuna baktığımızda ikinci yarının lideriyiz. Ama ilk yarıda kaybettiğimiz basit puanlar yüzünden play-off şansımız zor. Matematiksel olarak halen devam ediyor ama çok da önemli değil. Sezon başından beri söylediğimin arkasındayım. Çocukların gelişimi geldikleri nokta bizim için daha önemli. Bu haftada Ankara deplasmanından iyi bir oyun ve iyi bir mücadele ile döndük. Bu bizi çok mutlu etti. Öyle olduğu zaman skor zaten kendiliğinden geliyor. 3 gol attık. Daha da fırsatlar bulduk. Ama mücadele ve koşu temposu sahada çalıştıklarımızın yapılması, yapılmaya çalışılması bizleri mutlu ediyor. Çocukların gelişimi geldikleri nokta çok iyi. O yüzden mutluyuz" dedi.
Verilen iki günlük izinden ardından antrenmanlara başladıklarını ifade eden Ateş, "Bu hafta maç yok. Planlamamızı o şekilde yaptık. Diğer hafta Bandırmaspor maçı ile tekrar lige başlayacağız. Ligin bitimine 3 maç kaldı. Yine en iyi mücadele en iyi oyunla sezonu en iyi yerde bitirmeye gayret edeceğiz" diye konuştu.
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