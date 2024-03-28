Denizlispor, gençleriyle Keçiörengücü maçına hazırlanıyor

- Denizlispor'un gençleri Keçiörengücü'ne sıkı hazırlanıyor
DENİZLİ - TFF U19 Elit B Ligi 28. haftasında deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Denizlispor, alt sıralardan kurtulma adına önemli olan karşılaşmaya 3 puan parolası ile hazırlanıyor.
U19 Elit B Ligi 27. haftası itibarıyla 31 puanla 15. sırada bulunan ve alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Denizlispor, 30 Mart Cumartesi günü saat 12.00'de Ankara Keçiörengücü ile deplasmanda karşılaşacak. Hafta boyu Teknik Sorumlu Mustafa Ali Gözlükaya nezaretinde bu önemli maça hazırlanan yeşil-siyahlılarda tek hedef galibiyet olarak belirlendi.
"İlk yarıda 1-0 kazanmıştık"
Ligi ve Keçiörengücü maçını değerlendiren Teknik Sorumlu Mustafa Ali Gözlükaya, genel anlamda takımın gösterdiği performanstan memnun olduğunu belirterek, "İlk yarıdaki maçta burada 1-0 kazanmıştık. Tabii ligde bulunduğumuz duruma baktığımız zaman kazanmamız gereken bir maç. En kötü ihtimalle mağlup olmamak lazım" dedi.
"Kazanmamız gereken bir maç"
"Keçiörengücü ikili averajda önde olduğumuz bir takım" diyen Gözlükaya, "Yarın puan eşitliği durumunda üstte olmamız için en kötü ihtimalle kaybetmememiz lazım olan bir maç. Aslında kazanmamız gereken bir maç. Çünkü puan farkı rakibimizle 6. Allah korusun ters bir durum olursa Keçiörengücü bizden tamamen uzaklaşmış olur. Bizim üzerimizdeki takımları yakalamak istiyorsak bu maç bizim için çok önemli" diye konuştu.
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